Вселенський патріарх про автокефалію: "Ми втручаємося, бо це наш обов'язок"

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Вселенський патріарх Варфоломій оприлюднив звернення до українців напередодні 85-ої річниці Голодомору. У ньому він зокрема розповів, чому Україні дають автокефалію.

"Неприпустимим є те, що Вселенський Престол - який згідно Святих Канонів відповідає за єдність та стабільність Православ'я - залишався б байдужим, коли Православні люди, такі, як Український народ страждають та шукають вирішення церковних проблем, які мучать їх протягом століть" - зазначає Вселенський патріарх у зверненні, розміщеному на сайті УПЦ США.

"Ми втручаємося тому, що це є наш обов'язок", - наголосив він.

Він наголосив, що таке рішення ухвалили заради істини та традицій Церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності православ'я, "а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади".

"Тому, так само, як і ми надали автокефалію всім помісним Церквам, Священний Синод вирішив надати автокефалію багатостраждальній Православній Церкві в Україні, щоб вона, також приєдналася до повноти Православ'я в єдності та внутрішньому мирі", - зазначено у зверненні Варфоломія.

Голодомор як "найбільш насильницька трагедія"

У зверненні Варфоломій також зазначив, що Константинопольська церква, щороку у молитві згадує жертв Голодомору 1932-1933 років.

"Ця трагедія говорить сама за себе, серед інших жорстоких вчинків проти людства та Божого творіння, здійснених у двадцятому столітті, як найбільш насильницька трагедія в історія досі відома", - йдеться у зверненні Варфоломія.

"Коли ми пам'ятаємо минуле і вчимося з такої трагедії, ми повинні рухатися вперед у майбутнє із співчуттям та прощенням", - зазначено у зверненні.

Шлях до Томосу

3 листопада Петро Порошенко та патріарх Варфоломій підписали важливу угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом. Але конкретних термінів щодо створення помісної церкви так і не оголосили.

За останніми даними, якщо з організацією Собору затягнуть до кінця листопада, то Томос щодо автокефалії може з'явитись вже наступного року.

11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату ухвалив низку рішень, які відкрили шлях до створення в Україні помісної православної церкви.

Це спричинило різку реакцію з боку Російської православної церкви, яка за кілька днів після цього розірвала стосунки з Константинополем.

Про розрив стосунків із Вселенським патріархатом 13 листопада оголосила і УПЦ МП.

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