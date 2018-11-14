Археологи знайшли залишки давньогрецького міста

Копирайт изображения Міністерство культури Греції

Археологи повідомили, що знайшли залишки давньогрецького міста Тенея, збудованого, як вважається, полоненими з Трої після війни 13-12 століть до нашої ери. Про це повідомляє Міністерство культури Греції.

Раніше вчені здогадувалися про місцерозташування Тенеї, проте воно визначалося завдяки історичним документам.

Наразі ж дослідники віднайшли рештки житлових будинків, прикрас, монет і кількох місць поховання.

Знахідки виявили поблизу поселення Хіліомоді в регіоні Коринфія на Пелепоннеському півострові. Найстаріші з них датовані 4 століттям до нашої ери.

Археологічні розкопки поблизу Хіліомоді почалися ще у 2013 році, проте "перші докази існування" Тенеї були виявлені тільки у вересні-жовтні цього року.

Серед знахідок - близько 200 рідкісних монет і сім могил, в яких були знайдені коштовні погребальні дари - дорогі вази і ювелірні вироби.

Єлєна Корка, одна з археологів, що брала участь в цих розкопках, розповіла, що Тенея, судячи з усього, була "неймовірно заможним містом".

Копирайт изображения Penny Spiller Image caption Кільце часів Римської імперії, знайдене на місці розкопок

За її словами, Тенея знаходилась на ключовому торговельному шляху між містами Коринф і Аргос.

"Тенея мала дуже особливі форми гончарних виробів з ознаками східних впливів, підтримувала контакти як зі Сходом, так і з Заходом. І мала своє власне бачення розвитку, яке сформувало, наскільки це було можливо, власну політику", - додає пані Корка.

Про Тенею відомо дуже мало, проте за легендами місто було засноване царем Агамемноном, який після Троянської війни розселив в ньому полонених троянців. Саме вони й займалися розбудовою Тенеї.

Вважається, що часи розквіту міста прийшлися на епоху Римської імперії, а остаточний занепад стався близько 4 століття нашої ери.

За словами археологів, деталі про життя Тенеї стануть відомі разом з продовженням розкопок - протягом наступних кількох років.

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