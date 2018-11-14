Міністр оборони Ізраїлю подав у відставку: він проти перемир’я з ХАМАС

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14 листопада міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман подав у відставку. Причина - незгода з рішенням уряду, який погодився піти на перемир'я з палестинськими збройними формуваннями у секторі Газа.

На думку Лібермана, йдучи на мир з ХАМАС, влада Ізраїлю "капітулює перед терором".

"Угоду про припинення вогню з ХАМАС не можна назвати інакше як капітуляцією перед терором. Це серйозно зашкодить нашій безпеці в довгостроковій перспективі", — сказав міністр.

Через загострення конфлікту в секторі Газа, яке триває вже протягом кількох днів, загинули принаймні восьмеро людей.

За останніми даними, по території Ізраїлю було завдано понад 460 ракетних ударів.

Ізраїль, у свою чергу відповів атаками по 160 військових цілях - зокрема, складах зі зброєю та командних пунктах ХАМАС і "Ісламського джихаду Палестини".

У вівторок, 13 листопада, керівництво ХАМАС, яке контролює сектор Газа, першим заявило, що згодне піти на угоду про припинення вогню, запропоновану Єгипитом. Останнім часом країна грає роль ключового посередника між ХАМАС та Ізраїлем.

Незабаром готовність підписати договір підтвердила й ізраїльська сторона.

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З чого почалося загострення конфлікту?

Палестинська сторона заявила, що в неділю виявила на своїй території диверсійну групу, яку Ізраїль відправив у сектор Газа. Її ціллю нібито був один з лідерів бойового крила ХАМАС, 37-річний Нуреддін Салам Баррак.

Ввечері того ж дня в секторі Газа сталася перестрілка, в результаті якої Баррак був вбитий.

За твердженнями свідків, у той же час Ізраїль завдав кілька авіаударів по цій ділянці сектору Газа. Територію також почали обстрілювати з танків.

Результат обстрілів - ще семеро загиблих бойовиків з палестинської сторони і один загиблий спецпризначенець з боку Ізраїля.

Влада Ізраїлю підтвердила факт проведення спецоперації в секторі Газа, але запевнила, що її метою було "не вбивство чи викрадення терористів, а укріплення ізраїльскої безпеки".

Через секретність операції її деталі розголошувати відмовились.

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Взаємні обстріли

Вже 12 листопада по території Ізраїлю випустили сотні ракет. Частина з них була перехоплена системою протиракетної оборони, проте інші все ж зруйнували численні будівлі.

Загалом влада Ізраїлю повідомляє про десятки постраждалих з пораненнями різної важкості.

У відповідь на ракетні обстріли Армія оборони Ізраїлю заявила про початок широкомасштабної атаки по військових цілях на території сектору Газа.

В списках знищених цілей фігурують склади зі зброєю, бази бойовиків та інші об'єкти, що використовуються ХАМАС і "Ісламським джихадом Палестини".

Також від обстрілів постраждала будівля телеканалу Al-Aqsa TV, яку на той момент вже встигли евакуювати. В Армії оборони Ізраїлю кажуть, що канал "сприяв військовій діяльності ХАМАС".

Ескалацію конфлікту в секторі Газа засудили як окремі країни, так і міжнародні організації.

Генеральний секретар ООН закликав сторони до "стриманості" і запевнив, що структура активно працює над тим, аби покласти край взаємним обстрілам.

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