Європарламент відзначив фільм виробництва України, Ісландії та Франції

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Кінопремію Європейського парламенту LUX 2018 виграв фільм спільного виробництва Ісландії, Франції та України "Жінка на війні" від режисера Бенедикта Ерлінгсонна.

У заяві на сайті повідомляється, що фільм "Жінка на війні" Бенедикта Ерлінгсонна - "енергійна, з екологічною тематикою та феміністична комедія-драма про жінку, яка оголошує війну місцевій алюмінієвій промисловості у нагір'ї Ісландії".

Конкурентами стрічки у фіналі конкурсу були "Інша сторона всього" режисера Міли Турайліч (Сербія, Франція, Катар) і "Стікс" Вольфганга Фішера (Німеччина, Австрія).

У заяві кажуть, що протистояння цього року було найгострішим за усі роки премії.

Під час оголошення переможця голова Европейского парламенту Антоніо Таяні наголосив на важливості захисту кіновиробництва в Європі і робочих місць, які вона створює.

Також він нагадав про "несправедливу ситуацію з українським режисером Олегом Сенцовим, якого утримують в ув'язненні в Росії, та який став лауреатом цьогорічної премії Сахарова".

Стрічку "Жінка на війні" у вересні 2018 року висунули від Ісландії на премію "Оскар" в номінації "найкращий фільм іноземною мовою".

Фільм уже здобув перемоги на кількох міжнародних фестивалях, та вийшов у світовий прокат.

Стрічку знімали у різних локаціях Ісландії та України. Державне агентство України з питань кіно надало підтримку фільму у розмірі майже 11 мільйонів гривень, при загальному бюджеті у 76 мільйонів гривень.

Премія LUX заснована у 2007 році для підтримки європейської кінопродукції. Переможець не отримує грошової винагороди, але Європарламент фінансує субтитрування фільму на всі мови ЄС і виробництво цифрової копії для кожної держави-члена.

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