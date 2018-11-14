Уряд Великої Британії погодив проект угоди про Brexit
Британський уряд схвалив проект угоди про умови виходу зі складу Європейського Союзу, заявила прем'єр-міністр Тереза Мей.
Прем'єр виступила із заявою за підсумками п'ятигодинної наради з членами кабінету міністрів у середу.
За її словами, нарада проходила у формі "довгих, детальних та пристрасних дебатів".
Тереза Мей підкреслила, що це "вирішальний крок" у прогресі Brexit, який дозволить фіналізувати угоду в найближчі дні.
- ЄС та Велика Британія погодили попередній текст угоди про Brexit
- Мер Лондона: потрібен новий референдум про "брекзит"
"Це угода, яка дозволяє повернути контроль за нашими грошима, законами та кордонами, яка дозволяє побудувати яскраве майбутнє для Великої Британії. Я вірю душею і серцем, що вона послужить інтересам всього Сполученого Королівства", - заявила вона журналістам.
Мей пообіцяла в четвер вранці виступити в парламенті та представити суть схваленого проекту угоди.
Текст угоди на 585 сторінок опублікований ЄС (англійською мовою).
Попри здобуття підтримки свого кабінету, прем'єр-міністр може зіткнутись зі значними труднощами при пошуку підтримки парламенту.
Демократична юніоністська партія, яка зазвичай дає уряду голоси, необхідні для прийняття рішень у парламенті, приєдналася до опозиційних партій, критикуючи очікувані домовленості.
У вівторок представники Британії та ЄС на зустрічі в Брюсселі погодили попередній текст угоди про Brexit після декількох місяців напружених перемовин.
У середу відбулося спеціальне засідання уряду, на якому Тереза Мей просила кабінет схвалити проект документу.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!