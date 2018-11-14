Уряд Великої Британії погодив проект угоди про Brexit

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Британський уряд схвалив проект угоди про умови виходу зі складу Європейського Союзу, заявила прем'єр-міністр Тереза ​​Мей.

Прем'єр виступила із заявою за підсумками п'ятигодинної наради з членами кабінету міністрів у середу.

За її словами, нарада проходила у формі "довгих, детальних та пристрасних дебатів".

Тереза Мей підкреслила, що це "вирішальний крок" у прогресі Brexit, який дозволить фіналізувати угоду в найближчі дні.

"Це угода, яка дозволяє повернути контроль за нашими грошима, законами та кордонами, яка дозволяє побудувати яскраве майбутнє для Великої Британії. Я вірю душею і серцем, що вона послужить інтересам всього Сполученого Королівства", - заявила вона журналістам.

Мей пообіцяла в четвер вранці виступити в парламенті та представити суть схваленого проекту угоди.

Текст угоди на 585 сторінок опублікований ЄС (англійською мовою).

Попри здобуття підтримки свого кабінету, прем'єр-міністр може зіткнутись зі значними труднощами при пошуку підтримки парламенту.

Демократична юніоністська партія, яка зазвичай дає уряду голоси, необхідні для прийняття рішень у парламенті, приєдналася до опозиційних партій, критикуючи очікувані домовленості.

У вівторок представники Британії та ЄС на зустрічі в Брюсселі погодили попередній текст угоди про Brexit після декількох місяців напружених перемовин.

У середу відбулося спеціальне засідання уряду, на якому Тереза ​​Мей просила кабінет схвалити проект документу.

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