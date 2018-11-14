Частина багатотисячного каравану мігрантів досягла кордону з США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мігранти біля кордону між Мексикою і США

Кілька сотень мігрантів з країн Центральної Америки, що вже близько місяця прямують до США, дісталися американсько-мексиканського кордону у місті Тіхуана.

Караван з переселенців вирушив з Гондурасу у напрямку Сполучених штатів ще 13 жовтня.

В їхніх планах - пішки подолати шлях довжиною в понад 4 300 кілометрів.

Основна частина каравану все ще у дорозі. Проте нещодавно від нього відкололися кілька сотень людей, які втомилися йти пішки і вирішили дістатися до кордону автобусами.

За попередніми оцінками, біля кордону між Мексикою і США наразі перебувають понад 400 учасників каравану. Вони прибули до міста Тіхуана на дев'яти автобусах.

Тут вони об'єдналися з ще однією групою переселенців, яка складається з 80 людей: здебільшого до неї входять представники ЛГБТ-спільноти, які так само спершу рухалися разом з караваном, проте через дискримінацію змушені були відділитися і продовжити шлях вже окремо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На кордоні з США наразі перебувають понад 400 мігрантів, що відкололися від каравану

Представники американської влади, зокрема президент Дональд Трамп, вже заявляли, що не мають наміру приймати учасників каравану, проте самих мігрантів такі заяви не зупиняють: вони все одно проситимуть політичного притулку в США.

"Ми хочемо, аби Трамп зрозумів, чого ми прагнемо: ми йдемо до США не для того, аби завдати шкоди, а лише тому, що хочемо отримати можливості, яких ні в Мексиці, ні в наших рідних країнах, ми не маємо", - каже один з переселенців.

Очікується, що більші групи мігрантів почнуть прибувати до кордону США найближчими днями.

Що це за караван?

В середині жовтня близько тисячі людей об'єдналися в караван у місті Сан-Педро-Сула, що в Гондурасі, і вирушили у напрямку США. Поступово до каравану доєднувалися вихідці з інших країн - наразі їх близько п'яти тисяч.

Переселенці кажуть, що змушені були залишити батьківщину через те, що там жили у бідності і не відчували себе у безпеці. Вони сподіваються, що США у них буде більше можливостей знайти роботу і почати нове життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більші групи переселенців почнуть прибувати до кордону найближчими днями

Попри те, що від Сан-Педро-Сули до американського кордону - понад 4 300 кілометрів, більшість переселенців долають цей шлях пішки.

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлювався щодо цієї ситуації, намагався тиснути на мексиканську владу і вимагав від неї зупинити караван мігрантів.

В середині жовтня Трамп заявив, що не виключає можливості повного закриття кордону з Мексикою із залученням військових.

Вже відомо, що дехто з учасників каравану вирішив не продовжувати подорож до США і хоче залишитися в Мексиці. Влада країни повідомляла, що отримала близько 1 700 заявок на отримання політичного притулку.

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