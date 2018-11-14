Частина багатотисячного каравану мігрантів досягла кордону з США
Кілька сотень мігрантів з країн Центральної Америки, що вже близько місяця прямують до США, дісталися американсько-мексиканського кордону у місті Тіхуана.
Караван з переселенців вирушив з Гондурасу у напрямку Сполучених штатів ще 13 жовтня.
В їхніх планах - пішки подолати шлях довжиною в понад 4 300 кілометрів.
Основна частина каравану все ще у дорозі. Проте нещодавно від нього відкололися кілька сотень людей, які втомилися йти пішки і вирішили дістатися до кордону автобусами.
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За попередніми оцінками, біля кордону між Мексикою і США наразі перебувають понад 400 учасників каравану. Вони прибули до міста Тіхуана на дев'яти автобусах.
Тут вони об'єдналися з ще однією групою переселенців, яка складається з 80 людей: здебільшого до неї входять представники ЛГБТ-спільноти, які так само спершу рухалися разом з караваном, проте через дискримінацію змушені були відділитися і продовжити шлях вже окремо.
Представники американської влади, зокрема президент Дональд Трамп, вже заявляли, що не мають наміру приймати учасників каравану, проте самих мігрантів такі заяви не зупиняють: вони все одно проситимуть політичного притулку в США.
"Ми хочемо, аби Трамп зрозумів, чого ми прагнемо: ми йдемо до США не для того, аби завдати шкоди, а лише тому, що хочемо отримати можливості, яких ні в Мексиці, ні в наших рідних країнах, ми не маємо", - каже один з переселенців.
Очікується, що більші групи мігрантів почнуть прибувати до кордону США найближчими днями.
Що це за караван?
В середині жовтня близько тисячі людей об'єдналися в караван у місті Сан-Педро-Сула, що в Гондурасі, і вирушили у напрямку США. Поступово до каравану доєднувалися вихідці з інших країн - наразі їх близько п'яти тисяч.
Переселенці кажуть, що змушені були залишити батьківщину через те, що там жили у бідності і не відчували себе у безпеці. Вони сподіваються, що США у них буде більше можливостей знайти роботу і почати нове життя.
Попри те, що від Сан-Педро-Сули до американського кордону - понад 4 300 кілометрів, більшість переселенців долають цей шлях пішки.
Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлювався щодо цієї ситуації, намагався тиснути на мексиканську владу і вимагав від неї зупинити караван мігрантів.
В середині жовтня Трамп заявив, що не виключає можливості повного закриття кордону з Мексикою із залученням військових.
Вже відомо, що дехто з учасників каравану вирішив не продовжувати подорож до США і хоче залишитися в Мексиці. Влада країни повідомляла, що отримала близько 1 700 заявок на отримання політичного притулку.
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