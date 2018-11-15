Адвоката Стормі Деніелс арештували

Копирайт изображения Reuters Image caption Майкл Авенатті прославився, коли став захищати порноакторку Стормі Деніелс

Майкла Авенатті, адвоката порнозірки Стормі Деніелз, яка позивається проти президента США Дональда Трампа, заарештували за підозрою у домашньому насильстві, повідомляє поліція в Лос-Анджелесі.

Веб-сайт про знаменитостей TMZ повідомив, що чоловіка арештували після бійки з жінкою.

Він відхилив звинувачення і згодом вийшов на волю під заставу у розмірі 50 тисяч доларів.

Адвокат представляє інтереси Стормі Деніелс, яка стверджує, що мала інтимний зв'язок із Дональдом Трампом.

Пані Деніелс прагне вийти з угоди про нерозголошення, яку вона підписала перед президентськими виборами 2016 року.

У своїй офіційній заяві Авенатті сказав: "І ніколи не бив жінку. І я ніколи не вдарю жінку. І захищав права жінок протягом всієї своєї кар'єри".

Він також подякував "всім, хто надіслав слова підтримки".

Частий гість телевізійних ток-шоу та новинних програм, пан Авенатті став запеклим критиком президента Трампа, повідомляє журналіст BBC у Лос-Анджелесі Девід Уілліс.

Одного разу пан Авенатті навіть оголосив, що розмірковує над тим, аби взяти участь у президентських перегонах у 2020 році, додає наш кореспондент.

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