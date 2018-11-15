В Андріївську церкву кинули запальною сумішшю

Копирайт изображения Поліція Києва

Невідомі зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю у двері Андріївської церкви. Про це повідомила поліція Києва.

Внаслідок події ніхто не постраждав, загорання не було.

Інцидент стався у четвер о дев'ятій ранку. Двоє невідомих кинули до вхідних дверей церкви дві скляні пляшки.

Охоронці намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.

На місце виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління.

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"Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Інцидент прокоментував речник УПЦ КП Євстратій Зоря, назвавши його спробою налякати представників Вселенського Патріарха.

"Бачимо, що посіпаки Москви намагаються "прозорими натяками" лякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво", - написав Зоря у Facebook.

У жовтні Верховна Рада передала Андріївську церкву в Києві у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Споруда залишилася у державній власності як частина Національного заповідника "Софія Київська".

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