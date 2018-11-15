Міністр з питань "брекзиту" пішов у відставку

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Міністр з питань "брекзиту" Домінік Рааб пішов у відставку, зробивши заяву про те, що "не може у здоровому глузді підтримати проект угоди про умови виходу з Європейського Союзу".

Після п'ятигодинних переговорів Тереза Мей оголосила, що заручилася підтримкою уряду щодо цієї угоди.

Але деякі міністри виступили проти рішення.

Припускають, що деякі члени парламенту від Консервативної партії спробують ініціювати голосування про недовіру Терезі Мей.

Пан Рааб - прихильник виходу Великої Британії з ЄС, проте він не задоволений проектом угоди. В уряді він замінив Девіда Девіса, який подав у відставку через плани "брекзиту" Терези Мей.

Раніше від власної посади Державного міністра по справах Північної Ірландії вже відмовився Шейлеш Вара. Він заявив, що не може підтримати угоду пані Мей, яка, за його словами, "залишає Велику Британію на півдорозі без чіткого терміну того, коли ми нарешті станемо суверенною нацією".

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