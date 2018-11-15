Мей відзвітує про угоду щодо Brexit. Їй загрожує відставка

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Тереза Мей постане перед британськими парламентарями через угоду про умови виходу з Європейського Союзу.

Уряд схвалив проект після п'ятигодинних переговорів. Деякі міністри виступили проти такого рішення.

Після цього представники Демократичної юніоністської партії, яка входить до складу більшості, запропонували висловити прем'єру недовіру.

Лейбористи оголосять свою позицію щодо угоди пізніше. Проте їхній лідер Джеремі Корбін заявив, що не вірить, що цей документ відповідає національним інтересам.

Мей має виступити в Палаті громад у четвер.

У середу увечері Тереза Мей вийшла після засідання уряду та повідомила про схвалення угоди.

"Ця угода забезпечує результати голосування на референдумі, вона повертає контроль над нашими грошима, законами та кордонами, припиняє вільне пересування, захищає робочі місця, безпеку та нашу країну. Або лишаємося без угоди, і тоді ніякого Brexit", - повідомила вона.

Євросоюз заявив, що ця угода є "рішучим прогресом", який відкриває шлях до спеціального саміту лідерів ЄС, щоб підтримати цей документ.

Політичний редактор BBC Лаура Куенссберг вважає, що загроза відставки уряду Мей залишається, прем'єр може зіткнутися з цим у четвер.

Скоріше за все, вона втримається на посаді, однак постане перед великим спротивом на шляху отримання згоди Палати громад.

Напередодні Тереза Мей провела переговори з лідером Лейбористської партії Джеремі Корбіном, лідеркою Демократичної юніоністської партії Арлен Фостер та першим міністром Шотландії Нікола Старжен.

Що схвалили?

Проект угоди про Brexit має 585 сторінок та охоплює так звані питання "розлучення". Він включає зобов'язання захищати права громадян ЄС у Британії та британців в ЄС, які там живуть, працюють та навчаються.

Також запланований 21-місячний перехідний період після того, як Британія вийде з ЄС у березні 2019 року, а "фінансове врегулювання" з британської сторони складатиме 35 - 39 млрд фунтів.

Найбільш суперечлива частина переговорів - це питання перевірок на кордоні з Північною Ірландією.

Реакція

Лідерка Демократичної юніоністської партії Арлен Фостер назвала зустріч з Терезою Мей "відвертою".

"Вона цілком усвідомлює нашу позицію і проблеми", - написала пані Фостер у Twitter.

Перший міністр Шотландії Нікола Старжен заявила, що Шотландію взагалі не згадали у договорі, тому цей документ "нехтує нашими інтересами".

А представник Північної Ірландії Лео Варадкар подякував прем'єру за "виконання обіцянки" щодо уникнення жорстких кордонів.

Консерватор Джейкоб Різ-Мог, який закликав депутатів не підтримувати ці пропозиції, повідомив BBC Radio 5 Live, що це "досить гнила угода", яка утримує Британію в митному союзі ЄС, але розколює всередині.

Конфедерація британських промисловців (CBI) зазначила, що ця угода стала "прогресом", привітали це рішення також Асоціація транспортників та Національний союз фермерів.

Угода про Brexit повинна отримати схвалення Європарламенту та британських законодавців. Остаточний вихід Британії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року.

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