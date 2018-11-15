Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертної кари для “вбивць Хашоггі”

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Генпрокурор Саудівської Аравії вимагатиме смертної кари для п'ятьох з 11 обвинувачених у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Про зникнення Джамаля Хашоггі стало відомо 2 жовтня - в той день він зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, і назад вже не вийшов.

Саудівська Аравія спочатку заявляла, що журналіст залишив консульство живим, проте згодом змінила свою позицію: країна визнала, що Хашоггі вбили, але назвала злочин "несанкціонованою операцією", до якої королівська сім'я не має жодного стосунку.

Сьогодні в прокуратурі Саудівської Аравії заявили, що обвинуваченими у справі є 11 людей. Для п'ятьох з них відомство вимагатиме смертної кари.

Усі їх справи незабаром передадуть до суду, заявив представник генпрокуратури під час прес-конференції в Ер-Ріяді. Імена підозрюваних, про яких йде мова, він не назвав.

Він також зазначив, що правоохоронні органи продовжують вивчати причетність до вбивства ще кількох людей. Загалом розслідування проводиться щодо 21 людини.

В прокуратурі також ще раз запевнили, що "спадкоємний принц Саудівської Аравії не знав про злочин".

Що трапилося 2 жовтня?

У вівторок, 2 жовтня, Джамаль Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Хашоггі - Хатідже Дженгіз - 11 годин чекала на нього під консульством

Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.

За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.

Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.

Що вже відомо?

Як саме загинув Хашоггі, достеменно не відомо.

31 жовтня генпрокурор Туреччини заявив, що журналіста задушили, щойно він зайшов до консульства, а його тіло розчленували відповідно до планів, складених заздалегідь.

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свої твердження щодо зникнення Хашоггі.

Спочатку вона заявляла, що журналіст вийшов з будівлі живим. Пізніше країна визнала, що його вбили навмисно.

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Вже на початку розслідування турецькі ЗМІ з посиланням на слідчих повідомили, що в їхньому розпорядженні є аудіо і відеозаписи, які доводять: Хашоггі вбили. На одному з аудіозаписів нібито можна почути, як Хашоггі допитували.

Донедавна ці плівки знаходилися виключно в руках турецьких спецслужб, проте минулого тижня доступ до них було надано ще кільком країнам: серед них - США, Велика Британія і Канада.

Вважається, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули 15 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували журналіста пилкою.

Туреччина утримується від того, щоб напряму звинувачувати владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста.

Відомо, що нещодавно президент Реджеп Таїп Ердоган обговорював справу з саудівським королем: вони погодилися продовжити співпрацю в розслідуванні.

На початку листопада радник президента Туреччини Ясін Актай припустив, що тіло саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, судячи з усього, розчинили в кислоті. На його думку, це "єдиний логічний висновок", який пояснює той факт, що слідів тіла Хашоггі досі не знайшли.

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