Порожній стілець для Сенцова: акція на підтримку політв'язнів

Image caption Серед політв'язнів - чимало кримських татар, яких затримали в Криму

У четвер, 15 листопада, в центрі Києва відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку українських політичних в'язнів у Росії, Криму та непідконтрольних уряду територіях на сході Україн, зокрема режисера Олега Сенцова.

Акцію організували спілка письменників "Український ПЕН" та неурядова організація Центр громадянських свобод.

15 листопада за ініціативи міжнародної організації PEN International відзначають День ув'язненого письменника.

Порожній стілець символізує автора, який не може бути присутнім на певній події через ув'язнення, затримання, зникнення, загрозу життю чи вбивство.

В Україні акція останніми роками присвячується всім українським політв'язням у Криму та Росії, а також полоненим, яких утримують у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

На Михайлівській площі активісти розставили 100 стільців.

На більшості з них зазначили імена бранців, але не на всіх.

"На деяких з них написано "Ім'я невідоме", оскільки точної кількості і всіх імен людей, які перебувають у підвалах в ОРДЛО ми не знаємо", - пояснила виконавча директорка Українського ПЕН-клубу Тетяна Терен.

За її словами, цього разу акція вперше проводиться у партнерстві громадських організацій, політиків і дипломатів.

Серед інших на акції згадали зокрема про блогера Станіслава Асеєва, якого утримують у "ДНР", журналіста Романа Сущенка, засудженого до 12 років колонії суворого режиму в Росії, та Павла Гриба, якого з Білорусі перевезли до російської в'язниці і звинуватили в тероризмі.

"За цифрами треба бачити реальних людей. Ця акція про те, що людська трагедія не має перетворюватися у порожню статистику", - зазначила одна з координаторок акції, голова організації Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Image caption Ірина Геращенко каже, що Україна готова до обміну полоненими з Росією

Під час акції депутатка та представниця України на Мінських переговорах Ірина Геращенко заявила, що Україна готова до обміну полоненими, "якщо процес буде адекватним".

"Ми готові віддати Російській Федерації більше 20-ти росіян, засуджених в Україні, та... звільнити через процедуру помилування більше 60 сепаратистів, задля звільнення наших військових і цивільних", - зазначила пані Геращенко.

За її словами, поки що сигналів про зрушення у цій сфері немає.

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