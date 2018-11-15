Порошенко продав Тігіпку "Кузню на Рибальському"

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Група "ТАС" стала власником понад 50% пакету акцій заводу "Кузня на Рибальському".

У вересні цього року президент Петро Порошенко анонсував продаж заводу "Кузня на Рибальському".

За повідомленням "ТАС", договір купівлі-продажу підписали 15 листопада.

"Підписанню договорів передувало отримання згоди від Антимонопольного комітету України на опосередковане придбання акціонером групи "ТАС" Сергієм Тігіпком понад 50% акцій цього підприємства", - йдеться в повідомленні.

Інвестувавши в новий актив, група "ТАС" не буде змінювати профіль та основні напрями розвитку цього заводу.

Там запевнили, що угода, підготовкою якої займалася аудиторська компанія Ernst & Young, повністю відповідає вимогам чинного законодавства та нормам міжнародного права.

Її вартість не розголошується.

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Що повідомили у Порошенка?

Ще 25 вересня на сайті підприємства "Кузня на Рибальському" з'явився анонс про зміну власника.

Тоді ж про продаж заводу у своєму Facebook повідомив і прес-секретар президента Святослав Цеголко.

За його словами, завод купує вітчизняна компанія. Яка саме - не уточнив.

При цьому Цеголко нагадав, що у січні 2016 Петро Порошенко передав свій найбільший актив, компанію "Рошен", у довірчу власність Rothschild.

"У квітні минулого року менеджмент "Рошен" закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. У Криму Севастопольський морський завод був конфіскований окупантами. Жодних "аграрних чи крохмальних бізнесів у РФ", про які безпідставно та неправдиво твердять опоненти, у Петра Порошенка нема", - додав прес-секретар президента.

Завод "Кузня на Рибальському" розміщений у Києві. Це одне з найстаріших підприємств Києва - він заснований у 1862 році як механічне підприємство зі сталеливарним виробництвом, а у 1928-му році підприємство зайнялося суднобудуванням.

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