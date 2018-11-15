Японський міністр із кібербезпеки “ніколи не користувався комп’ютером”
Новопризначений японський міністр з питань кібербезпеки приголомшив країну словами про те, що він "ніколи не користувався комп'ютером".
Йошитака Сакурада зізнався у цьому під час виступу перед японськими парламентарями.
"Відтоді, як мені виповнилося 25 і я став незалежним, я інструктував своїх секретарів і інших підлеглих. Я ніколи не використовував комп'ютер", - цитує пана Сакураду новинне агентство Kyodo.
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На посаду міністра його призначили минулого місяця. До його обов'язків, зокрема, входить нагляд за підготовкою системи кібероборони, яка має запрацювати напередодні Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.
Представник Демократичної партії, у відповідь на питання якого Сакурада й зробив неочікуване зізнання, не приховував свого здивування.
"Мені здається, це щось неймовірне - той, хто відповідає за кібербезпеку країни, ніколи не мав справу з комп'ютером", - заявив депутат.
У відповідь міністр одразу ж запевнив присутніх в тому, що відповідний досвід мають його підлеглі, а отже жодної проблеми немає.
Пізніше Сакурада не спромігся дати чітку відповідь на питання про те, чи використовуються USB-носії на атомних електростанціях Японії.
Заява політика стала сюрпризом не лише для японських парламентарів, а й для користувачів місцевих соцмереж.
Багато хто з них жартував, що Сакурада - ідеальний кандидат на посаду міністра з кібербезпеки вже хоча б тому, що його комп'ютер неможливо зламати - його в чоловіка просто немає.
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