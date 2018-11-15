Японський міністр із кібербезпеки “ніколи не користувався комп’ютером”

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Новопризначений японський міністр з питань кібербезпеки приголомшив країну словами про те, що він "ніколи не користувався комп'ютером".

Йошитака Сакурада зізнався у цьому під час виступу перед японськими парламентарями.

"Відтоді, як мені виповнилося 25 і я став незалежним, я інструктував своїх секретарів і інших підлеглих. Я ніколи не використовував комп'ютер", - цитує пана Сакураду новинне агентство Kyodo.

На посаду міністра його призначили минулого місяця. До його обов'язків, зокрема, входить нагляд за підготовкою системи кібероборони, яка має запрацювати напередодні Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Представник Демократичної партії, у відповідь на питання якого Сакурада й зробив неочікуване зізнання, не приховував свого здивування.

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"Мені здається, це щось неймовірне - той, хто відповідає за кібербезпеку країни, ніколи не мав справу з комп'ютером", - заявив депутат.

У відповідь міністр одразу ж запевнив присутніх в тому, що відповідний досвід мають його підлеглі, а отже жодної проблеми немає.

Пізніше Сакурада не спромігся дати чітку відповідь на питання про те, чи використовуються USB-носії на атомних електростанціях Японії.

Заява політика стала сюрпризом не лише для японських парламентарів, а й для користувачів місцевих соцмереж.

Багато хто з них жартував, що Сакурада - ідеальний кандидат на посаду міністра з кібербезпеки вже хоча б тому, що його комп'ютер неможливо зламати - його в чоловіка просто немає.

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