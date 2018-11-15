Чорний піар, антисемітизм, замовні статті: новий скандал навколо Facebook

Копирайт изображения Getty Images

Facebook знову у центрі скандалу: цього разу - через розслідування The New York Times, де йдеться про те, як компанія займалася дискредитацією своїх опонентів, аби відвернути увагу від власних проблем.

The New York Times випустила розслідування про Facebook, яке, як стверджує видання, стало результатом спілкування з понад 50 джерелами.

З матеріалу слідує, що поки Марк Цукерберг публічно вибачався за помилки власної компанії - зокрема щодо непротидії російському втручанню у вибори і збору особистих даних користувачів, - Facebook займався "чорним" піаром проти Google і Apple і намагався очорнити своїх опонентів.

Через образу на керівника Apple Тіма Кука Марк Цукерберг, нібито, навіть заборонив керівництву Facebook користуватися айфонами.

Після публікації розслідування американські політики вже закликали посилити контроль за соціальними мережами. Керівництво самої Facebook більшість звинувачень на свою адресу відкидає.

Негатив про Google і Apple

За даними The New York Times, аби відволікти увагу публіки від власних проблем, Facebook замовляла критичні статті, спрямовані проти інших IT-гігантів.

Копирайт изображения Getty Images

На прохання соцмережі PR-фірма Definers нібито випускала негативні матеріали про Google і Apple, які виходили не невеликому сайті, на який потім посилалися більш відомі консервативні видання.

В статтях зокрема йшлося про лицемірство керівника Apple Тіма Кука, який якось критично висловився про політику Facebook щодо персональних даних користувачів.

Замовний матеріал стверджував, що в Apple ситуація з цим не краща.

А от Google критикували, наприклад, за незгоду з законопроектом, що передбачає відповідальність за рекламу незаконних секс-послуг.

Коментуючи ці звинувачення, в Facebook заявили, що ставлення Цукерберга до критики Тіма Кука й так добре відоме, і компанія не мала потреби когось наймати, аби очорнити Apple.

До чого тут антисемітизм?

За даними New York Times, PR-фірма Definers, що працювала на Facebook, серед іншого розповсюджувала документ, який натякав на те, що за фінансуванням рухів, що критикують політику Facebook, стоїть американський мільярдер Джордж Сорос.

Копирайт изображения Getty Images

Цей документ мав провокувати журналістів шукати фінансові зв'язки між противниками Facebook і Соросом, який часто виступає в ролі героя конспірологічних теорій з антисемітським присмаком.

У Фонді Сороса кажуть, що ніколи не фінансували кампанії, направлені проти Facebook.

В Facebook пояснюють, що їхньою метою було показати: кампанії на кшталт "Свобода від Facebook" - це не просто спонтанний рух ентузіастів. Вони щедро фінансуються "критиками Facebook, які добре всім відомі".

Там відкинули, що намагалися зіграти на темі антисемітизму.

Проте це не єдиний випадок, який описує The New York Times: влітку активісти влаштували протест у Вашингтоні, під час якого тримали в руках плакати з зображенням двоголових осьминогів - вони символічно показували, як Марк Цукерберг і член ради директорів Facebook Шеріл Сандберг обвивають своїми щупальцями всю планету.

Копирайт изображения Getty Images

The New York Times пише, що після акції Facebook звернувся до єврейської правозахисної організації і попросила її прокоментувати плакати.

Незабаром там відповіли, що зображення - здавалося б, доволі невинне - має ознаки антисемітизму.

New York Times не виключає, що Facebook хотів виставити своїх критиків як антисемітів.

В керівництві соцмережі ці звинувачення, знову ж таки, заперечують.

Ніяких айфонів, тільки Android

В розслідуванні New York Times стверджується, що голова Facebook Марк Цукерберг дуже гостро реагував на критику з боку керівника Apple Тіма Кука.

На фоні скандалу з витоком особистих даних користувачів той дозволяв собі завуальовану критику політики Facebook - хоча й не говорив про це прямо.

Копирайт изображения Google

Коли під час одного з інтерв'ю Тіма Кука запитали, що б він зробив, якби опинився на місці Цукерберга, який став об'єктом постійної критики, той відповів: "Я б ніколи не опинився на його місці".

За даними The New York Times коментарі Кука настільки розгнівили Цукерберга, що в якийсь момент він заборонив керівникам Facebook користуватися айфонами і наказав перейти на Android-смартфони.

У Facebook у відповідь на цю деталь розслідування заявили, що дійсно заохочують працівників використовувати Android. Але не через антипатію до Apple, а тому що це "найпопулярніша операційна система у світі".

Яка реакція

За даними Wall Street Journal, постійна критика на адресу Facebook cерйозно підриває моральний дух всередині компанії.

Видання посилається на внутрішнє опитування 29 тисяч працівників Facebook: лише половина відповіла, що з оптимізмом дивиться у майбутнє компанії. Це на 32% менше, ніж минулого року.

Конгресмен Девід Чічілліне після публікації розслідування The New York Times заявив, що сподіватися на не те, що Facebook здатна до саморегуляції, не варто.

"Керівники Facebook завжди ставитимуть власні фінансові цілі вище за інтереси клієнтів", - заявив він.

Керівництво Facebook, у свою чергу, вже заявило, що припинило співпрацю з PR-фірмою Definers, яка фігурє в матеріалі The New York Times.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.