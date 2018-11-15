У Британії не можуть знайти, хто виграв у лотерею 76 млн фунтів

Копирайт изображения NATIONAL LOTTERY Image caption Лотерея випустила навіть велетенський чек на 76 млн фунтів на ім'я таємничого переможця

В окрузі Бостон і Скегнес у Великій Британії шукають власника виграшного лотерейного квитка EuroMillions на 76 млн фунтів (майже 97 млн доларів).

Власник квитка вгадав п'ять основних та два додаткові номери лотереї, і виграв таким чином увесь джек-пот у розмірі 76 369 806 фунтів.

Розіграш відбувся ще 2 листопада.

Якщо власник квитка не заявить про себе до 1 травня 2019 року, то цей приз стане найбільшим джекпотом у країні, на який ніхто не заявив своїх прав.

"Це найбільший приз, на який ніхто не претендує, тому навколо нього дуже багато інтересу", - заявив речник Національної лотереї Великої Британії.

Якщо ніхто не пред'явить переможного квитка до кінцевого терміну, то призові гроші, плюс відсотки по ним, перейдуть до проектів, що фінансуються лотереєю.

Енді Картер з Національної лотереї сказав: "Ми відчайдушно прагнемо знайти цього таємничого власника квитка та возз'єднати його з виграшем".

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