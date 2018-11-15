Мер Парижа хоче закрити центр міста для автомобілів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Частину центрального Парижа, включаючи територію навколо Собору Паризької Богоматері, можуть закрити для авто

Мер Парижа планує створити пішохідний простір у центрі французької столиці, до якого входитимуть такі пам'ятки, як Собор Паризької Богоматері.

План передбачає суттєве обмеження руху авто у перших чотирьох округах міста.

Їздити там зможуть виключно електричні автобуси, які мають стати заміною іншим видам транспорту, повідомляє AFP.

Це станеться під час наступного терміну Енн Ідальго на посаді мера, за умови, що її переоберуть.

Мер зробила скорочення забруднення міста ключовим елементом своєї політики.

Минулого місяця Європейське агентство з охорони довкілля повідомило, що забруднення повітря призводить до 500 000 передчасних смертей у Європі кожного року.

Зараз рух у центральних округах Парижа обмежують одну неділю на місяць.

Пані Ідальго також каже, що вона хоче розширити цю практику, відому під назвою "Париж дихає" - до кожної неділі у наступному році.

Мер, яка обіймає посаду з 2014 року, ще офіційно не оголосила про те, чи боротиметься за переобрання.

Копирайт изображения CITY OF PARIS Image caption Зараз рух транспорту у центральних округах Парижа обмежують один день на місяць

У середу пані Ідальго заявила, що самі жителі центральних округів пропонують перетворити їх на пішохідну зону, повідомляє Cnews.

Попередні пропозиції щодо заборони транспорту в центральних округах будуть представлені на засіданнях рад кожного з чотирьох округів наступного тижня, повідомляють ЗМІ.

Члени команди пані Ідальго розповіли Cnews, що територія, яку пропонують зробити пішохідною, "мала і достатньо гарно обслуговується громадським транспортом", аби така ідея спрацювала.

Проте дехто критикує цю пропозицію.

Домінік Рейні, професор престижного Паризького інституту політичних наук, написав у Twitter, що Париж "замикається сам на собі, коли його привласнює невелика група людей, які переконують, що мають екологічні мотиви".

Минулого місяця Франція заявила, що в рамках боротьби із заторами та забрудненням розглядає можливість стягнення плати з транспортних засобів у містах.

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