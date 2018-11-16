У Саудівській Аравії жінки протестують проти обмежень у виборі одягу

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption За законом саудівські жінки повинні носити абайю в публічних місцях

Деякі жінки у Саудівській Аравії почали протест проти абайї - довгої арабської сукні, що повністю закриває тіло, яку жінки повинні носити в публічних місцях, - заявивши, що вони тепер будуть носити її навиворіт.

З хештегом "абайя навиворіт" вони розмістили фотографії цього одягу, який їх змушують носити під тиском.

У березні спадковий принц Мухаммед бін Салман сказав, що носіння абайї не є юридичною вимогою.

Близько 5 тисяч постів з використанням протестного хештегу з'явилось у Twitter, більшість з Саудівської Аравії.

Що саудівські жінки можуть одягати?

Саудівська влада десятиліттями впроваджувала суворий дрес-код для жінок, згідно з яким вони мали носити абайю у публічних місцях, а також хустку на голові, якщо вони були мусульманками.

Але в березні спадковий принц Мухаммед бін Салман заявив, що жінкам потрібно лише одягатися скромно, а носити абайю не обов'язково.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У минулому році жінкам дозволили кермувати

"Закони дуже чіткі та базуються на шаріаті [ісламське право]: жінки мають носити гідний, шанобливий одяг, як і чоловіки", - сказав він CBS TV.

"Це, однак, конкретно не вказує на чорну абайю або чорну хустку. Рішення цілком залишається за жінкою, який тип гідного та шанобливого одягу вона хоче носити".

Що ж пишуть саудівські жінки?

Користувач Twitter Howra написала, що вона почне носити абайю навиворіт, "аби висловити протест проти звичаїв та державних норм, які означають, що ми поставимо себе під загрозу, якщо наважимося показати нашу ідентичність".

"Ми повинні працювати повний робочий день з нікабом [вуаллю для обличчя] і абайєю, оскільки робочі місця змішані. Це важкий тягар для людини, який вона несе", - додала вона.

Останнім часом саудівські жінки також почали носити барвистіші абайї, які контрастують із традиційними чорними, а також відкриті абайї, які вдягають поверх довгих спідниць або джинсів, повідомляє агентство Reuters.

У минулому році жінкам надали право керувати авто - але багатьох жінок-активісток, які боролись за це, заарештували в рамках спроби придушення інакомислення.

Що саудівські жінки все ще не мають права робити?

Є багато речей, які саудівські жінки не можуть робити без дозволу опікуна чоловічої статі, як правило, чоловіка, батька, брата чи сина.

Ці речі включають, але не обмежуються:

Подати заявку на отримання паспорту

Виїздити за кордон

Виходити заміж

Відкривати банківський рахунок

Починати бізнес у певних сферах

Проходити планові хірургічні операції

Система опіки допомогла створити одну з найбільш гендерно нерівних країн на Близькому Сході.

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