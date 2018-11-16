Історія про шляхетного волоцюгу, для якого зібрали $400 тис., виявилась обманом

Копирайт изображения DAVID SWANSON/ PHILADELPHIA INQUIRER Image caption Кейт Макклюр (згори) та Марка Д'Аміко (зправа) звинувачують у змові з безпритульним Джоні Боббітом (зліва) аби нажитись на доброті інших людей

Героїв популярної у США кампанії зі збору коштів для бездомної людини звинувачують у крадіжці шляхом обману та змови.

Кейт Макклюр та Марк Д'Аміко змогли зібрати більше ніж 400 000 доларів для бездомного колишнього морського піхотинця Джоні Боббіта.

Але в серпні пан Боббіт подав позов проти пари, стверджуючи, що він не отримав свою справедливу частку.

Тепер прокурори в штаті Нью-Джерсі кажуть, що пан Боббіт був співучасником злочину.

Усім трьом висунули однакові обвинувачення.

За даними американських ЗМІ, адвокат 39-річного пана Д'Аміко і 28-річної пані Макклюр відмовився від коментарів.

Що каже сторона обвинувачення?

На прес-конференції у четвер прокурор округу Берлінгтон Скотт Коффіна сказав, що історія "з якої розпочалася кампанія по збору коштів, могла здатися занадто хорошою, аби бути правдою. На жаль, так і було".

"Вся кампанія базувалася на брехні", - додав він.

Прокурори вважають, що збір коштів спланували ще за місяць до запуску.

Копирайт изображения BURLINGTON COUNTY PROSECUTOR'S OFFI Image caption Макклюр, Д'Аміко та Боббіт

Пана Боббіта суд залишив під вартою, звільнивши пару до часу початку судових слухань 24 грудня.

Трьом підозрюваним загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Історія про шляхетного волоцюгу

В оголошенні про збір коштів говорилося, що пан Боббіт витратив "свої останні 20 доларів", аби допомогти пані Макклюр.

Кейт Макклюр їхала зі штату Нью-Джерсі до Філадельфії, коли у неї скінчився бензин. Автомобіль зупинився посеред траси.

Жінці несподівано допоміг бездомний, який сидів неподалік і просив милостині. Він за власною ініціативою сходив до найближчої АЗС і на останні 20 доларів купив каністру бензину.

У Макклюр не було готівки, аби подякувати Боббіту, тому вона повернулась до нього за декілька днів, подарувала куртку та дала чоловіку трохи грошей. Боббіт був дуже ввічливим та подякував жінці за допомогу.

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Згодом Макклюр зі своїм бойфрендом Марком Д'Аміко вирішила розповісти про цю історію в мережі й запустила краудфандингову кампанію на сайті GoFundMe.

Пара розраховувала зібрати 10 000 на допомогу безпритульному, але зрештою користувачі пожертвували більше ніж 400 000 доларів.

28 серпня, Боббіт подав на Макклюр та Д'Аміко до суду. Чоловік звинуватив їх у тому, що більша частина грошей до нього так і не дійшла: за його словами, пара використала зібрані кошти у власних цілях.

В кількох інтерв'ю Боббіт розповідав, що Макклюр та Д'Аміко купили собі новий BMW, а також оплатили недешеві подорожі у Лас-Вегас та Флориду.

Макклюр стверджує, що спочатку дозволяла Боббіту розпоряджатися грошима самостійно, але той витрачав їх на наркотики. Одного разу він нібито витратив 25 000 доларів усього за 13 днів.

Що сталося з грошима?

Прокурори оцінюють, що на автомобіль, відпочинок, дорогі сумочки та азартні ігри пара витратила понад 367 000 доларів.

Прокурор заявив, що пан Боббіт отримав близько 75 000 доларів.

У тисячах текстових повідомлень, доступ до яких отримала поліція, пара обговорює фінансові проблеми, нездатність сплачувати за рахунками та борги, а пан Д'Аміко каже, що сподівається залучити більше грошей, продавши права на книжку про цю історію.

Висловивши співчуття до бездомності пана Боббіта, прокурор, все ж, звинуватив ветерана в тому, що він "у повній мірі брав участь" у фальшивій кампанії, пропагуючи її у кількох своїх заявах у ЗМІ.

Пан Боббіт вже публікував на Facebook у 2012 році схожу історію про те, як допоміг жінці, у якої закінчився бензин.

У заяві CNN, представник краудфандингової платформи Go Fund Me підтвердив, що люди, які зробили свій внесок у кампанію, отримають відшкодування.

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