День відфрендження: коли не соромно перестати дружити

Копирайт изображения Facebook/NATIONALUnFriendDAY

Якщо у Facebook у вас в друзях є люди, яких ви ніколи не зустрічали чи бачили лише раз, але ви ввічливі й не хочете образити їхні почуття, розірвавши цю "онлайн дружбу", вам варто скористатись сьогоднішньою можливістю.

17 листопада у світі відзначають незвичний день - День відфрендження (Unfriend Day). У цей день вам не має бути соромно за те, що видаляєте людей з переліку друзів у соцмережах.

Оскільки цей день пов'язаний з життям у соцмережах, то він не з тих, про які знали ще наші дідусі та бабусі.

"Свято" започаткував відомий американський комік Джиммі Кіммел, повідомляється на сторінці його комедійного шоу на телеканалі ABC.

У 2010 році він закликав глядачів саме 17 листопада проглянути перелік своїх друзів та позбутися тих, хто більше їм не потрібен.

Він просив фанів "звільнити себе від них".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Комік Джиммі Кіммел закликає людей раз на рік "звільняти себе" від друзів, які їм більше не потрібні

У коментарі ABC News Кіммел сказав, що одного разу його зацікавило, "як можна мати 900 друзів. Ніхто не може мати 900 друзів".

"Якщо ви витратите лише одну хвилину на тиждень на спілкування з кожним з них - це 15 годин на тиждень", - сказав комік.

Як не стати "жертвою"

У 2014 році комік навіть випустив відео з переліком помилок у соцмережах, через які вас можуть відфрендити.

"Ви небезпечно близько до тієї межі, коли вас можуть відфрендити, якщо вас можна звинуватити" у чомусь з наступного переліку:

Забагато постите, але замало перевіряєте себе на помилки

Забагато говорите про політику

Без упину постите про своїх дітей

Постите як ви поспали

Засипаєте стрічку постами зі спортзали, куди ви ходите лише заради фото та постів про спортзал

Копирайт изображения Facebook

Звітуєте про транспортну ситуацію та погоду

Питаєте те, що можна легко загуглити

Ділитеся тим, яка ви квітка чи персонаж мультику

Відмічаєте друзів на фото, на якому вони жахливо виглядають

Постите забагато фото їжі, свого тіла, себе у відпустці, своїх ніг та своїх ніг у відпустці

Коли тебе видаляють зі списку друзів, або коли ти видаляєш когось - це може бути болючий процес. Саме тому, на думку Джиммі Кіммела, важливо, аби усі робили це разом в один день.

За його словами, "люди переживають: ой, я не можу видалити цю людину, вона емоційно нестабільна, а ви не хочете заважати емоційно нестабільній людині робити те, на чому вона зациклена кожні 15 секунд... Тому робити це разом легше. Так простіше не ображатися".

Він вважає, коли ви видалите когось зі списку друзів, а хтось "відфрендить вас", то так буде менше причин для образ.

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