Караван мігрантів дійшов до кордону США. Мексиканці вийшли на протести

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Сотні жителів прикордонного мексиканського міста Тіхуана вийшли на вулиці, протестуючи проти прибуття кількох тисяч мігрантів, які намагаються дістатися США.

Протестувальники закликали мігрантів піти з Тіхуани на південь Каліфорнії.

Мігранти - це частина великого каравану, який йде із Центральної Америки до Мексики, а потім має намір перетнути кордон зі США та просити там про притулок.

Напередодні їхнього прибуття, США та Мексика встановили засоби посиленої безпеки на спільному кордоні.

Міський голова Тіхуани Хуан Мануель Гастелум заявив у п'ятницю, що найближчими тижнями місто очікує 10 тисяч людей та не готове впоратися із такою "лавиною".

Міські притулки вже переповнені і місцева влада просить уряд про допомогу.

Заяви Гастелума підтримав і президент США Дональд Трамп.

"Аналогічно (з Тіхуаною - ред.), США також погано підготувалися до цього вторгнення, і не підтримують його. Вони чинять злочини та провокують великі проблеми в Мексиці. Ідіть додому!".

На вулицях Тіхуани відчуваються антимігрантські настрої.

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"Вони загарбниками! Вони озброєні! Залиште країну!", - заявили протестувальники, повідомляє агентство Reuters.

58-річна Естер Мононі розповіла агентству AFP, що побоюється, що через велику кількість мігрантів у місті США закриють кордон,

Проте не всі мешканці виступають проти мігрантів.

Трохи менше людей вийшли на демонстрацію на підтримку новоприбулих. Люди говорять, що мігранти тікають від переслідувань, бідності та насильства у своїх країнах - Гондурасі, Гватемалі та Сальвадорі.

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