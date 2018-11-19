Пожежі у Каліфорнії: чому так багато зниклих безвісти?

Копирайт изображения Reuters Image caption Кількість зниклих спочатку підскочила з 220 до 631 у четвер, поки не перевалила за понад 1000 наприкінці тижня

Протягом останніх декількох днів кількість людей, які зникли під час нищівних пожеж у Північній Каліфорнії, перевалила за 1200, а потім знову знизилася до тисячі.

Раптовий стрибок заплутав місцевих жителів та чиновників.

У пожежах вже загинули 77 людей - найбільше за всю історію штату. Чи додадуть величезну кількість зниклих до цього списку?

Відповідь дати нелегко, визнали в окрузі Б'ютт, який постраждав найбільше.

У п'ятницю, коли кількість імен у списку вперше досягла тисячі, шериф Корі Хоне назвав цю базу даних "динамічною".

"Інформація, яку я надаю вам, це необроблені дані. Ми виявили, що існує ймовірність того, що імена у ньому дублюються", - сказав шериф у п'ятницю.

Чиновники кажуть, що великі коливання відбуваються через те, що слідчі намагаються зібрати в один список всіх зниклих, про яких повідомляли телефоном, електронною поштою та напряму поліції.

Пожежа розповсюдилася швидко, і багато хто розповідав, що мав лише кілька хвилин на те, щоб зібратися та втекти перевантаженими дорогами.

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Деякі ЗМІ дуже швидко вказали на дублювання та навіть дивні аномалії в списку округу. Наприклад, у його попередній версії було п'ять зниклих людей віком 119 років, за даними New York Times.

Газета повідомила, що вони змогли знайти деяких людей зі списку в соціальних мережах, і ті підтвердили, що з ними все гаразд.

Associated Press (AP) розповів історію Тамари Конрі, яка через Facebook запевнила, що перебуває у безпеці.

"Ми з чоловіком ніколи не зникали!", - написала вона вчора.

"Жодна з родин нас не розшукує. Я зателефонувала і залишила повідомлення, щоб наші імена прибрали зі списку".

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Але шериф Хоне захищає рішення опублікувати "сирий" список.

У регіоні зруйновані понад 12 тисячі будинків, тисячі їхніх мешканців зараз перебувають у тимчасових притулках.

Тож очевидно, що відстежити місцеперебування всіх людей важко, а відсутність комунікації лише поглиблює цю проблему.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Табір для евакуйованих у прилеглому Чіко

У багатьох районах зламані вежі електропередач та не працює мобільних зв'язок.

Плакати зі зниклими висять на місцевих дошках оголошень, лавках та деревах.

Близькі та друзі діляться фотографіями та інформацією про людей, з якими не можуть вийти на зв'язок, у соціальних мережах.

Шериф Хоне зазначив, що багато людей зі списку навіть не знають, що їх шукають.

Представник офісу шерифа повідомив агенцію AP, що цей список не "відбиває у реальному часі" тих, хто зник безвісти, а радше спонукає людей виходити на зв'язок та повідомляти, чи все з ними гаразд.

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