Контрабандисти збили прикордонника на Закарпатті: він у комі

Копирайт изображения Держприкордонслужба Image caption Авто з іноземними номерами збило командира прикордонників, після чого водій втік

У ніч на п'ятницю на Закарпатті контрабандист цигарок до Румунії на автомобілі збив прикордонника та втік.

Правоохоронець перебуває у важкому стані - він у комі.

Спільна операція

Українські та румунські прикордонники проводили спільну операцію - румуни на своїй території затримали двох осіб з десятьма пакунками цигарок.

Вже на українській ділянці кордону біля села Ділове місцеві прикордонники затримали на березі річки Тиса чоловіка у гідрокостюмі.

У нього виявили велику суму грошей - ймовірно, від переправлення цигарок до Румунії.

Наїхав і втік

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Закарпаття - традиційно один з найбільш криміногенних прикордонних регіонів

Під час його допиту інший чоловік на машині Audi з іноземними номерами наїхав на начальника прикордонного відділу "Ділове".

Офіцер-прикордонник отримав тяжкі травми й зараз перебуває у реанімації в комі, йому зробили операцію.

Авто, яким його збили, затримали, але водій втік.

Його особу попередньо вже встановлено, поліція веде розшук.

Йому загрожує від дев'яти до 15 років в'язниці, або довічне ув'язнення.

Через інцидент прикордонники на ділянці Ділового перейшли на посилений варіант охорони кордону, з можливістю застосування зброї.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.