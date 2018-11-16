Білий дім має повернути акредитацію журналісту CNN - суддя

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Суддя у Вашингтоні зобов'язав Білий дім повернути акредитацію журналісту CNN Джиму Акості після того, як Білий дім її скасував.

У рішенні судді мова йде про те, що акредитацію мають відновити, оскільки судовий процес CNN проти Дональда Трампа триває.

За словами судді, рішення Білого дому порушує право журналіста на належний процес та свободу слова.

Джим Акоста похвалив це рішення та сказав журналістам: "Давайте повернемося до роботи".

Таким чином, йому мають повернути перепустку, яка дозволяє отримати доступ до Білого дому та інших президентських заходів.

Адвокат пана Акости назвав це рішення "чудовим днем на шляху до змін та для журналістики".

CNN у своїй заяві вказує: "Ми задоволені цим результатом і очікуємо остаточного рішення найближчими днями".

"Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав не просто CNN, а вільну, сильну та незалежну американську пресу".

Чому позбавили акредитації?

Джима Акосту позбавили акредитації після словесної перепалки з Дональдом Трампом 8 листопада. Коли журналіст захотів поставити уточнюючі питання президенту, в нього намагалися забрати мікрофон.

У своїй заяві речниця Білого дому Сара Сандерс звинуватила Акосту в тому, що він "поклав руку на молоду дівчину, яка просто намагалася робити свою роботу", маючи на увазі стажерку Білого дому, яка намагалася забрати у нього мікрофон під час прес-конференції.

Дональд Трамп назвав репортера "грубою та страшною людиною".

Пані Сандерс також повідомила, що Акоста "відмовився передати слово іншим репортерам", що є непрофесійно з його боку.

Акоста рішуче заперечив будь-які порушення, назвавши звинувачення Білого дому "брехнею".

Після цього Асоціація кореспондентів Білого дому, яка представляє прес-корпус у резиденції президента, закликала адміністрацію скасувати своє рішення.

А CNN подала позов проти адміністрації Трампа. Відповідачі в ньому - президент та інші офіційні особи Білого дому.

"Ми попросили суд про негайну ухвалу з вимогою повернути перепустку Джиму, і будемо вимагати постійного рішення у цій справі", - йдеться у заяві CNN.

"Хоча цей позов стосується виключно CNN та Акости, проте це могло статися з будь-ким. Якщо це рішення залишиться неоскарженим, дії Білого дому створять небезпечний ефект приглушення журналістів, які висвітлюють діяльність обраних посадових осіб".

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