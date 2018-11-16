В Сербії встановили пам’ятник сові, але люди бачать щось інше

Копирайт изображения Reuters

Нещодавно на півночі Сербії відкрили статую у вигляді сови, проте багатьом пам'ятник більше нагадує чоловічий статевий орган.

2,4-метрову скульптуру встановили у місті Кікінда, аби нагадати, що саме в цій місцевості проживає найбільша у світі популяція вухатих сов.

Проте вже незабаром після відкриття статуї, з'явилися ті, кому вона здалася непристойною.

Під публікацією про пам'ятник, що з'явилася на Facebook-сторінці міста Кікінда, - десятки насмішливих коментарів.

"Це чудово, - написав один з користувачів. - От тільки не можу зрозуміти, що ж це мені нагадує".

"Я люблю сов і люблю своє місто, але ця скульптура - це просто провал", - додав інший.

Хоча дехто поставився до нової статуї з гумором, в реакції деяких користувачів відчувається злість. Деякі з них також зізнавалися, що відчувають сором за своє рідне місто.

"Тепер усі будуть над нами сміятися", - йдеться в одному з коментарів.

Джован Блат, автор суперечливої скульптури, розповів сербській газеті Vecernje Novosti, що через критику вже подумує над тим, аби зробити нову роботу.

За його словами, він не намагався зробити фотореалістичну копію сови, його метою була її стилізована версія з витягнутим тулубом.

"Це очевидо, що люди не розуміють сучасного мистецтва", - резюмує художник.

Копирайт изображения Reuters

Хочете отримувати новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.