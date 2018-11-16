У Британії призначили нового міністра з питань “брекзиту”: хто він

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Новим міністром з питань "Брекзиту" у британському уряді став Стівен Барклей.

Напередодні його попередник пішов у відставку через те, що "не може у здоровому глузді підтримати проект угоди про умови виходу з Європейського Союзу".

До свого призначення Стівен Барклей, який є давнім прихильником "Брекзиту", працював у Департаменту охорони здоров'я і соціального забезпечення.

Також він був співробітником банку Barclays і в Казначейства ЇЇ Величності.

Нещодавно також стало відомо про призначення ще одного міністра - Ембер Радд, - яка очолить міністерство з питань праці та пенсій.

Її попередниця так само залишила посаду через незгоду з проектом угоди про вихід Британії з ЄС.

Що це за угода і чому її критикують?

14 жовтня уряд Великої Британії більшістю голосів узгодив проект договору про вихід з Європейського союзу.

Презентуючи документ, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що країна "в будь-якому разі залишить ЄС 29 березня 2019 року".

Через незгоду з цим рішенням уряд залишили одразу двоє міністрів. Частина політиків, зокрема з правлячої Консервативної партії, стали вимагати відставки голови уряду.

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В самому проекті угоди - 585 сторінок, що детально описують процес майбутнього розставання Британії і ЄС.

Один з найсуперечливіших пунктів ухваленого варіанту угоди - 21-місячний перехідний період, протягом якого сторони повинні домовитися про новий договір щодо торгівлі.

Поки цього не станеться, діятиме чинний митний режим - це дозволить не будувати кордон між Ірландією, яка залишається в складі ЄС, та Північною Ірландією, яка входить до складу Сполученого Королівства.

Якщо сторонам не вдасться домовитися і протягом 21 місяця, то дія перехідного періоду подовжиться.

При цьому вийти з перехідного періоду в односторонньому порядку Британія не зможе.

Прихильникам "брекзиту" перспектива на невизначений термін залишитися прив'язаними до митних правил ЄС не подобається.

З іншого боку, політичні сили Північної Ірландії виступають категорично проти створення нового кордону і заявляють, що не голосуватимуть за угоду, якщо там буде прописана відповідна умова.

За проект угоди, узгодженої британським урядом, ще має проголосувати Рада ЄС і парламент Великої Британії.

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