"МВФ вважає Крим частиною Росії". Це правда чи фейк?

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Міжнародний валютний фонд включив Крим до складу Росії під час розрахунку статистичних показників. Та чи означає це, що МВФ вважає Крим російським?

"Все включено: МВФ вважає Крим частиною Росії" - з таким заголовком вийшла стаття на сайті російської газети "Известия" в ніч на п'ятницю, 16 листопада.

Трохи згодом публікації зі схожими заголовками з'явилися й у інших ЗМІ - на сайтах "РИА Новости", Russia Today та інших видань.

Журналісти "Известий" вивчили оприлюднений МВФ огляд європейської економіки за листопад. В ньому було вказано, що дані по Криму і Севастополю враховані у складі російських.

Це взагалі новина?

Ні. МВФ розраховує показники по Росії з урахуванням Криму і Севастополя, починаючи з 2015 року, йдеться у відповіді прес-служби організаії за запит BBC. Відповідно, розрахунки по Україні не враховують кримських даних.

Згадки про це містяться у звітах МВФ, повні тексти яких доступні на сайті організації.

"У цьому звіті статистичні дані по Криму і місту Севастополь враховані як частина даних по Росії", - зазначено в поясненні до регулярного регіонального економічного прогнозу (Regional Economic Outlook) для Європи.

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Про яку статистику йде мова?

Чисельність населення, статистика зайнятості, національні рахунки, на основі яких розраховується валовий внутрішній продукт.

Чому МВФ вважає кримську статистику російською?

Справа в тому, що країна, яка фактично контролює ту чи іншу територію, зобов'язується збирати про неї статистичні дані, сказано в коментарі МВФ. В даному випадку це Росія, яка анексувала Крим у 2014 році.

Чи означає це, що МВФ визнає права Росії на Крим?

Ні. "Використання статистичних даних МВФ не означає визнання чи позиції щодо того, яка країна має законні права на дану території", - кажуть в Міжнародному валютному фонді.

На політичній карті Європи, яка наводиться у звітах МВФ, Крим зафарбований у той же колір, що й Україна.

Копирайт изображения МВФ Image caption Частина карти зі звіту МВФ за листопад 2018 року

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