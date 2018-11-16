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Бажаючі у кількох містах Саудівської Аравії і Туреччини могли попрощатися з журналістом Джамалем Хашоггі, якого на початку жовтня вбили у будівлі консульства Саудівської Аравії у столиці Туреччини.

Син пана Хашоггі, Самал, приєднався до прощальної церемонії у Джидді. Сотні людей взяли участь у молитві в Мецці і Медіні, а також у Стамбулі.

Тіла журналіста, вбитого ще 2 жовтня, наразі так і не знайшли.

За словами членів сім'ї Джамаля Хашоггі, символічну церемонію прощання вирішили влаштувати через те, що вже не сподіваються на те, що його тіло буде знайдене.

Наречена загиблого, яка чекала на нього під консульством Саудівської Аравії якраз в день вбивства, каже, що через відсутність тіла і неможливість провести повноцінний похорон змиритися з фактом смерті Хашоггі їй ще важче.

"Якщо хтось помирає, вам просто необхідно побачити їх на власні очі, аби змиритися", - каже Хатідже Дженгіз.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Церемонія прощання з Джамалем Хашоггі у Стамбулі

Церемонія прощання з Джамалем Хашоггі пройшла на наступний день після того, як прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вимагатиме смертної кари для п'ятьох з 11 обвинувачених у справі про вбивство журналіста.

Загалом розслідування проводиться щодо 21 людини.

За словами генерального прокурора Шалаана бін Раджиха Шалаана, 2 жовтня в будівлі консульства Саудівської Аравії пан Хашоггі отримав смертельну ін'єкцію, після чого його тіло розчленували.

Шалаан також вкотре запевнив, що "спадкоємний принц Саудівської Аравії не знав про злочин".

Що трапилося 2 жовтня?

У вівторок, 2 жовтня, Джамаль Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.

Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Хашоггі - Хатідже Дженгіз - 11 годин чекала на нього під консульством

За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.

Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.

Щовідомо про вбивство?

31 жовтня генпрокурор Туреччини заявив, що журналіста задушили, щойно він зайшов до консульства, а його тіло розчленували відповідно до планів, складених заздалегідь.

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свої твердження щодо зникнення Хашоггі.

Спочатку вона заявляла, що журналіст вийшов з будівлі живим, проте пізніше визнала, що його вбили.

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Вже на початку розслідування турецькі ЗМІ з посиланням на слідчих повідомили, що в їхньому розпорядженні є аудіо і відеозаписи, які доводять факт вбивства Хашоггі. На одному з аудіозаписів нібито можна почути, як Хашоггі допитували.

Донедавна ці плівки знаходилися виключно в руках турецьких спецслужб, проте минулого тижня доступ до них було надано ще кільком країнам: серед них - США, Велика Британія і Канада.

Вважається, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули майже 20 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували тіло журналіста.

Туреччина утримується від того, щоб напряму звинувачувати владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста.

Відомо, що нещодавно президент Реджеп Таїп Ердоган обговорював справу з саудівським королем: вони погодилися продовжити співпрацю в розслідуванні.

На початку листопада радник президента Туреччини Ясін Актай припустив, що тіло саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, судячи з усього, розчинили в кислоті. На його думку, це "єдиний логічний висновок", який пояснює той факт, що слідів тіла Хашоггі досі не знайшли.

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