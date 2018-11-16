Після лісових пожеж повітря в Каліфорнії - “найгірше у світі”
Якість повітря у Північній Каліфорнії - наразі найгірша у світі, кажуть члени моніторингових груп, що працюють на території штату. Це прямий наслідок лісових пожеж, що вирують тут протягом останнього часу.
За даними організації Purple Air, у четвер якість повітря у Північній Каліфорнії була навіть гіршою, ніж у містах Індії і Китаю.
В місцевих школах вже відмінили уроки, авіакомпанії відкладають численні рейси, а кількість пошукових запитів, в яких йдеться про респіратори, постійно зростає.
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Влада повідомляє про 63 загиблих внаслідок пожеж. Кількість зниклих безвісти ще більша і наразі перевищує 600 людей. Лише день тому мова йшла про вдвічі меншу цифру.
Ще троє людей загинули внаслідок лісових пожеж на півдні Каліфорнії.
Очікується, що в суботу штат відвідає президент Дональд Трамп, аби вивчити потенційні збитки і зустрітися з місцевими жителями.
Наскільки все погано з повітрям?
Веб-сайт AirNow оцінює стан повітря навколо Сан-Франциско і Окленда як "дуже нездоровий". Це означає, що всі, хто опиняється в цій місцевості, можуть отримати серйозні проблеми зі здоров'ям.
Ліззі Джонсон, репортер видання San Francisco Chronicle, стверджує, що звичайне дихання у Сан-Франциско наразі еквівалентне викурюванню 11,5 сигарет, тоді як ближче до лісів, де вирували пожежі, цей показник зростає до 22 сигарет.
Місцева влада закликає людей не ризикувати здоров'ям і залишатися у приміщеннях.
"Наявність маски може стимулювати до того, аби вийти на вулицю, проте насправді найкращий спосіб звести наслідки дії диму до мінімуму - це залишатися у приміщеннях", - сказано в повідомленні Управління охорони здоров'я Сакраменто.
Що з гасінням пожежі?
Погода, що встановилася на півночі штату, дала рятувальним службам можливість перепочити, кажуть в місцевій владі.
За попередніми даними, пожежа "Кемп" - найбільш смертоносна і руйнівна в історії Каліфорнії - локалізована на 40%. "Кемп" охоплює територію площею понад 570 тисяч квадратних кілометрів.
Іншу сильну пожежу - "Вулсі", - що розгорілася на півдні штату, неподалік Лос-Анджелеса, локалізували на 57%.
Що саме стало причиною пожеж, у владі поки не знають. "Висновки робити зарано", - заявив міністр внутрішніх справ США Раян Зінке. За його словами, серед можливих причин - велика кількість сухостою, спекотна погода і низький рівень керівництва лісовими господарствами.
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