В Атлантиці знайшли зниклу рік тому аргентинську субмарину

Копирайт изображения AFP Image caption Родичі вимагали, аби їх близьких продовжували шукати

В Атлантичному океані знайшли уламки підводного човна, який зник разом з 44 членами екіпажу на борту рік тому, повідомляють ВМС Аргентини.

Підводний човен ARA San Juan зник на відстані 430 км від узбережжя Аргентини 15 листопада 2017 року.

Військово-морські сили Аргентини припинили рятувальну місію через два тижні після зникнення човна.

Проте через рік і один день після зникнення, влада країни оголосила, що субмарину знайшли на глибині 800 метрів у Атлантичному океані.

Згідно з повідомленням аргентинського флоту у Twitter, ARA San Juan змогла знайти під водою американська компанія.

Раніше ВМС опублікували зображення морського дна, припустивши, що 60-метровий продовгуватий предмет на ньому може бути зниклим підводним човном.

Раніше цього тижня родичі членів команди зібралися, аби пригадати своїх близьких, а президент Маурісіо Макрі пообіцяв продовжити пошук ARA San Juan.

Що сталося з субмариною?

ARA San Juan повертався з планової місії до Ушуайї, поблизу найпівденнішого краю Південної Америки, коли екіпаж повідомив про "збій електрики".

За словами командувача ВМС Габріеля Галеацці, підводний човен піднявся на поверхню і члени екіпажу повідомили про те, що описали як "коротке замикання" в батареях човна.

Субмарині наказали припинити місію достроково і повернутися на морську базу в Мар-дель-Плата.

Останній контакт аргентинського флоту з човном був приблизно о 7:30 15 листопада. Тоді капітан човна, як повідомляється, сказав, що з екіпажем усе добре.

Через вісім днів після того, як субмарина зникла, розташована у Відні Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань заявила, що зафіксувала шум через кілька годин після останнього контакту підводного човна.

Підрозділ, який управляє мережею постів прослуховування для моніторингу ядерних вибухів, заявив, що о 10:31 у близько 30 морських милях (60 км) на північ від останнього відомого місця перебування підводного човна мала місце "гідроакустична аномалія".

Аргентинські військово-морські сили заявили, що це міг бути звук руйнування підводного човна.

Речник ВМС Енріке Бальбі минулого року повідомив журналістам, що вода потрапила до підводного човна через трубку, яку можуть використовувати аби набирати повітря з поверхні, коли підводний човен частково занурений.

Солона вода протекла на акумулятор, що призвело до короткого замикання та задимлення, сказав він. Субмарина повідомила про проблему і їй наказали повертатися назад до бази, але потім вона зникла.

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