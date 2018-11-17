Коли ввімкнуть опалення у Смілі?

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У місті Сміла Черкаської області до газу підключили усі котельні установки і мають розпочати подачу тепла, повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

У Facebook він написав, що "у ніч на 17 листопада у Смілі підключили всі котельні".

"Місто з теплогенерацією. 29 годин з моменту команди на запуск. Запустили все!", - написав віце-прем'єр.

Він попросив голів місцевих ОСББ перевірити наявність тепла в будинках.

"Зранку в будинках має бути звичайний температурний режим", - підкреслив пан Зубко.

Мер Сміли Олексій Цибко в ефірі "112 Україна" заявив, що "подається тепло і до дитсадків, до шкіл і до будинків нашої громади".

За його словами, на одній з тепломереж "виник прорив", який мають найближчим часом ліквідувати.

Як повідомили BBC News Україна у редакції місцевої радіостанції "Тясмин", станом на ранок 17 листопада підключення міста до тепла розпочалося, проте у будинках все ще прохолодно.

У Смілянській міській дитячій поліклініці BBC News Україна сказали, що поки опалення їхніх приміщення не розпочалося.

Хоча було повідомлення про підключення тепла, проте батареї все ще холодні.

Місцева жителька Дарія Плахотніченко розповіла BBC News Україна, що станом на 9 ранку батареї у неї вдома були ще холодні.

Чому холодно в Смілі

У Смілі на Черкащині проблеми з теплопостачанням виникають вже другий рік поспіль.

Пов'язані вони з тим, що два роки тому місто вирішило розірвати контракт з приватним постачальником тепла "СмілаЕнергоінвест", та покласти ці функції на комунальне підприємство "Смілакомунтеплоенерго".

Утім, як виявилося, попередній теплопостачальник накопичив мільйонні борги, брати які на себе місто не планує.

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Зрештою, до початку нового опалювального сезону КП "Смілакомунтеплоенерго" так і не змогло вирішити всі спірні питання та укласти нові контракти.

Всю провину за це місцевий мер Олексій Цибко поклав на вже звільненого керівника КП та залучених ним трейдерів.

А в "Нафтогазі" смілянські проблеми прокоментували так: "Причина відсутності опалення в Смілі - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника. Минулого опалювального сезону були ті ж самі проблеми".

Там додають, що готові домовлятися про реструктуризацію 85-мільйонного боргу, але для цього новий постачальник має стати правонаступником по боргах: "Позиція "ми не будемо платити за попередників" - нечесна".

На останній нараді в міськраді депутати вкотре висловилися: брати на себе борги приватного "СмілаЕнергоінвесту" місто не буде, й ціну на газ мають встановлювати "Нафтогаз", а не посередники.

У понеділок через відсутність опалення у Смілі оголосили надзвичайний стан та на невизначений час закрили освітні заклади.

15 листопада під час наради президент Петро Порошенко доручив ввімкнути опалення у Смілі протягом кількох годин.