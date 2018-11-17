У Каліфорнійській пожежі зникли більше тисячі людей
Більше ніж 1 000 людей зникли й щонайменше 71 людина загинула внаслідок пожежі в Каліфорнії, яка знищила тисячі будинків, повідомляє місцева влада.
Після восьми днів з початку масштабної пожежі у штаті кількість жертв зросла з 63, про які повідомляли у п'ятницю, до 71 людини.
Різко зросла й кількість людей, яких вважають зниклими безвісти - з 631 до 1011 людей за 24 години.
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Шериф округу Б'ютт Корі Хонеа заявив, що кількість може бути не точною, бо деякі імена можуть дублюватись.
"Я хочу, аби ви зрозуміли, що це динамічний список", - сказав він журналістам.
"Інформація, яку я надаю вам, є необробленими даними, і ми вважаємо, що існує ймовірність того, що список містить імена, які повторюються".
Влада також попередила, що дехто зі списку, можуть бути в порядку і просто не знають, що їх шукають. Водночас, серед загиблих також можуть бути люди, яких ще ніхто не оголосив зниклими.
Пожежа, від якої потерпає Каліфорнія - найстрашніша в історії штату - знищила 57 000 га, в тому числі більшу частину міста Парадайз, де мешкає 27 000 чоловік.
У п'ятницю рятувальники з допомогою собак продовжували оглядати те, що залишилося від міста.
Наказ про евакуацію отримало близько 47 000 людей.
Тих, хто втік з вогню, тимчасово розмістили у притулках, дехто зупинився у друзів та родичів, а інші у кемпінгах.
Президент Дональд Трамп планує здійснити поїздку до Каліфорнії в суботу, аби оглянути збитки та зустрітися з тими, хто постраждав.
Як йде гасіння пожежі?
Пожежний департамент Каліфорнії заявляє, що зараз їм вдалося локалізувати 50% пожежі.
Влада не розраховує на те, що пожежникам вдасться повністю локалізувати вогонь до кінця місяця.
Крім великої пожежі на півночі штату, вогнеборцям доводиться мати справу з декількома іншими пожежами: поблизу Сан-Франциско та поблизу Лос-Анджелеса.
Найбільше від пожежі постраждало містечко Парадайз, і чиновники кажуть, що його доведеться "відбудовувати з нуля", що займе не менше кількох років.
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