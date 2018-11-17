У Каліфорнійській пожежі зникли більше тисячі людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рятувальники залучили собак, аби вони допомогли в пошуку тіл

Більше ніж 1 000 людей зникли й щонайменше 71 людина загинула внаслідок пожежі в Каліфорнії, яка знищила тисячі будинків, повідомляє місцева влада.

Після восьми днів з початку масштабної пожежі у штаті кількість жертв зросла з 63, про які повідомляли у п'ятницю, до 71 людини.

Різко зросла й кількість людей, яких вважають зниклими безвісти - з 631 до 1011 людей за 24 години.

Шериф округу Б'ютт Корі Хонеа заявив, що кількість може бути не точною, бо деякі імена можуть дублюватись.

"Я хочу, аби ви зрозуміли, що це динамічний список", - сказав він журналістам.

"Інформація, яку я надаю вам, є необробленими даними, і ми вважаємо, що існує ймовірність того, що список містить імена, які повторюються".

Влада також попередила, що дехто зі списку, можуть бути в порядку і просто не знають, що їх шукають. Водночас, серед загиблих також можуть бути люди, яких ще ніхто не оголосив зниклими.

Пожежа, від якої потерпає Каліфорнія - найстрашніша в історії штату - знищила 57 000 га, в тому числі більшу частину міста Парадайз, де мешкає 27 000 чоловік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Влада заявляє, що містечкоПарадайз доведеться відбудовувати практично з нуля

У п'ятницю рятувальники з допомогою собак продовжували оглядати те, що залишилося від міста.

Наказ про евакуацію отримало близько 47 000 людей.

Тих, хто втік з вогню, тимчасово розмістили у притулках, дехто зупинився у друзів та родичів, а інші у кемпінгах.

Президент Дональд Трамп планує здійснити поїздку до Каліфорнії в суботу, аби оглянути збитки та зустрітися з тими, хто постраждав.

Як йде гасіння пожежі?

Пожежний департамент Каліфорнії заявляє, що зараз їм вдалося локалізувати 50% пожежі.

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Влада не розраховує на те, що пожежникам вдасться повністю локалізувати вогонь до кінця місяця.

Крім великої пожежі на півночі штату, вогнеборцям доводиться мати справу з декількома іншими пожежами: поблизу Сан-Франциско та поблизу Лос-Анджелеса.

Найбільше від пожежі постраждало містечко Парадайз, і чиновники кажуть, що його доведеться "відбудовувати з нуля", що займе не менше кількох років.

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