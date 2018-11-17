У Київській області розшукують грабіжників, які вкрали майже 2 млн гривень
У Київській області поліція розшукує грабіжників, які напали на інкасаторський автомобіль у місті Ірпінь та викрали з нього 1,8 млн гривень.
Національна поліція Київської області повідомила, що двоє невідомих викрали чотири касети з грошима для банкоматів.
"Машина інкасаторів була відчинена, тож зловмисники без перешкод відкрили дверцята", - йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.
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ПриватБанк, якому належав інкасаторський автомобіль, уточнив, що зловмисники вкрали 1,8 млн гривень.
"Збивши водія-інкасатора викраденим автомобілем і заблокувавши виїзд інкасаторського авто, погрожуючи застосуванням зброї й фізичної сили, грабіжники змогли заволодіти касетами з грошима для банкомата й втекти", - йдеться в повідомленні банку.
Банк відзначає, що оскільки гроші знаходились у спеціальних банкоматних касетах, то спіймати злочинців може бути легше.
Установа обіцяє винагороду у 100 000 гривень за будь-яку інформацію про осіб злочинців або місцеперебування викрадених касет для банкоматів.
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