У Київській області розшукують грабіжників, які вкрали майже 2 млн гривень

Копирайт изображения UNIAN Image caption Напад скоїли під час планової інкасації банківського відділення

У Київській області поліція розшукує грабіжників, які напали на інкасаторський автомобіль у місті Ірпінь та викрали з нього 1,8 млн гривень.

Національна поліція Київської області повідомила, що двоє невідомих викрали чотири касети з грошима для банкоматів.

"Машина інкасаторів була відчинена, тож зловмисники без перешкод відкрили дверцята", - йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

ПриватБанк, якому належав інкасаторський автомобіль, уточнив, що зловмисники вкрали 1,8 млн гривень.

"Збивши водія-інкасатора викраденим автомобілем і заблокувавши виїзд інкасаторського авто, погрожуючи застосуванням зброї й фізичної сили, грабіжники змогли заволодіти касетами з грошима для банкомата й втекти", - йдеться в повідомленні банку.

Банк відзначає, що оскільки гроші знаходились у спеціальних банкоматних касетах, то спіймати злочинців може бути легше.

Установа обіцяє винагороду у 100 000 гривень за будь-яку інформацію про осіб злочинців або місцеперебування викрадених касет для банкоматів.

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