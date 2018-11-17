Трамп нагородив Елвіса Преслі найвищою відзнакою США

Копирайт изображения Michael Ochs Archives/Getty Images Image caption Зірка рок-н-ролу - один з семи людей, які отримали престижну нагороду від Трампа

Легендарний співак Елвіс Преслі став одним із семи лауреатів на першій церемонії вручення Президентської медалі Свободи з часу, як цю посаду обійняв Дональд Трамп.

Медаль є найвищою нагородою, якою чинний президент може відзначити цивільних осіб.

У Білому домі Елвіса назвали "безсмертною іконою Америки".

Елвіс приєднався до довгого списку музичних зірок, яких нагороджували медаллю, серед них Елла Фіцджеральд, Боб Ділан і Стіві Вандер.

Серед інших шести лауреатів нагород, які вручили в Білому домі в п'ятницю, були легенда бейсболу Бейб Рут та суддя Верховного Суду Антонін Скаліа.

Президентської медалі Свободи були також відзначені зірки Зали слави NFL Роджер Штаубах та Алан Пейдж.

"Америка благословенна тим, що має більше майстерності, пристрасті та талантів ніж зустрічається у будь-якому іншому місці на Землі", - заявив Трамп під час церемонії нагородження.

"Ми дійсно велика нація, і ми - нація, у якої зараз усе добре, усе справді добре прямо зараз".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нагородження доктора і благодійниці Міріам Адельсон, яка є дружиною мільярдера і донора республіканців викликало невдоволення частини суспільства

Нагороду отримали сенатор від штату Юта Оррін Хетч, а також доктор і благодійниця Міріам Адельсон.

Президент назвав сенатора Хетча "відмінним другом", сказавши: "Я сподобався йому з самого початку, і тому він подобається мені".

Нагородження пані Адельсон, дружини мільярдера, магната у сфері грального бізнесу та донора Республіканської партії Шелдона Адельсона, викликало певну критику.

Public Citizen, американська група, яка вивчає питання громадського інтересу, розповіла Guardian, що "було важко повірити в те, що рішення про нагородження Міріам Адельсон базувалося на її заслугах".

У відповідь на критику Білий дім заявив, що при відборі кандидатур на отримання нагороди враховували думку "громадськості, дорадчих органів, кабінету та керівних кадрів".

Що таке Президентська медаль Свободи?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Обама нагородив 123 людини, більше за будь-якого іншого президента

Заснована у 1963 році президентом Джоном Кеннеді, вона замінила післявоєнну Медаль Свободи

Президентська медаль Свободи та Золота медаль Конгресу - це найвищі цивільні нагороди в США

Традиційно медаллю нагороджують за "значний внесок" у безпеку, національні інтереси США, світовий мир ... або інші значні зусилля"

Виняткові кандидати можуть отримати нагороду "з відзнакою"

Серед останніх лауреатів нагороди - екс-віце-президент Джо Байден та професор Стівен Гокінг

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