ЦРУ “звинувачує у смерті Хашоггі спадкового принца Саудівської Аравії”

Копирайт изображения AFP Image caption Принц Мохаммед бін Салман запевняє, що нічого не знав про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі

За даними американських ЗМІ, ЦРУ вважає, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі було вчинене за наказом спадкового принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Джерела, близькі до розвідки США, стверджують, що відомство детально вивчило різноманітні докази у цій справі.

Саудівська Аравія вже неодноразово заявляла, що вбивство Хашоггі стало результатом "несанкціонованої операції", а королівська родина про це нічого не знала.

В ЦРУ ж цю версію відкидають: там вважають, що попри відсутність прямих доказів проти принца, такий злочин просто не міг відбутися без його згоди.

The Washington Post пише, що версія американської розвідки багато в чому базується на записі телефонної розмови між Хашоггі і братом принца бін Салмана Халідом, який працює послом Саудівської Аравії в США.

Нібито Халід виконав доручення брата і запевнив Хашоггі в тому, що той може відвідати стамбульське консульство, не хвилюючись за свою безпеку. Саме там журналіста зрештою і вбили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 16 листопада у кількох містах Саудівської Аравії і Туреччини відбулися символічні похорони Джамаля Хашоггі. Знайти його тіло правоохоронцям так і не вдалося

Сам принц Халід ці звинувачення відкинув: за його словами, він не мав жодних контактів з Джамалем Хашоггі вже близько року.

Ні Білий дім, ні Держдепартамент офіційно коментувати інформацію ЗМІ про версію ЦРУ щодо вбивства Хашоггі відмовилися, проте деякі джерела підтвердили, що такі дані від розвідки дійсно отримали.

Що трапилося 2 жовтня?

У вівторок, 2 жовтня, Джамаль Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.

Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Хашоггі - Хатідже Дженгіз - 11 годин чекала на нього під консульством

За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.

Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.

Що каже Саудівська Аравія?

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свою позицію щодо зникнення Хашоггі: спочатку влада країни запевняла, що журналіст залишив консульство живим, проте зрештою все ж визнала, що його вбили.

Вважається, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули майже 20 агентів, що брали участь у злочині.

Кілька днів тому генпрокурор Саудівської Аравії Шалаан бін Раджих Шалаан заявив, що 2 жовтня в будівлі консульства Саудівської Аравії пан Хашоггі отримав смертельну ін'єкцію, після чого його тіло розчленували.

За словами керівника прокуратури, його відомство вимагатиме смертної кари для п'ятьох з 11 обвинувачених у справі про вбивство журналіста.

Загалом розслідування проводиться щодо 21 людини.

Шалаан також вкотре запевнив, що "спадкоємний принц Саудівської Аравії не знав про злочин".

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