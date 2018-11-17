“Опозиційна платформа - За життя” висунула Юрія Бойка у президенти

Копирайт изображения Уніан

Рада новоствореної "Опозиційною платформи - За життя" висунула кандидатуру екс-регіонала Юрія Бойка для участі в президентських виборах. Про це йдеться на сайті партії "За життя".

Зазначається, що рішення було ухвалене одноголосно.

Голова політради партії "За життя" Віктор Медведчук зазначив, що на майбутніх президентських, парламентських і місцевих виборах опозиційне об'єднання "буде представляти інтереси жителів Південного Сходу, російськомовного населення і всіх тих, хто розуміє необхідність кардинальної зміни політики нинішньої влади".

Рішення про створення "Опозиційною платформи - За життя" уклали 9 листопада: підписи під угодою поставили співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

Метою їхнього об'єднання вони називали висунення на президентські вибори єдиного кандидата від опозиційних сил.

Ще кілька днів тому очікувалося, що цим кандидатом буде Вадим Рабінович: його кандидатуру підтримав, зокрема, і Юрій Бойко.

Копирайт изображения FACEBOOK/VADIM.RABINOVICH

Проте 15 листопада Рабінович неочікувано повідомив, що не братиме участь у президентських перегонах.

Він пояснив це тим, що майбутньому президентові, окрім вирішення питань війни і миру та виходу з економічної кризи, доведеться мати справу ще й з розколом православ'я. Для боротьби з цією проблемою він - не найкращий кандидат, впевнений Рабінович.

"Сьогодні розділ в серцях пройшов і по православ'ю, президент обов'язково повинен бути арбітром у таких питаннях. Я довго думав цю ніч, і мені здається, що як людина, яка сповідує іудаїзм, я не можу і не маю морального права бути арбітром", - заявив лідер партії "За життя".

"Тому я, на жаль, хочу вам сказати, що знімаю свою кандидатуру. Я не буду балотуватися на посаду і сьогодні звернуся до нашої ради, аби була висунута нова кандидатура", - додав Рабінович.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.