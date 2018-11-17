Прикордонник, на якого наїхав автомобіль контрабандистів, помер

Копирайт изображения Держприкордонслужба Image caption 16 листопада авто з іноземними номерами збило командира прикордонників, після чого водій втік

Начальник відділу прикордонної служби "Ділове" Вадим Березенський, на якого 16 листопада наїхав автомобіль, що керувався контрабандистом, помер у лікарні від отриманих травм.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

"Висловлюю від себе особисто і від усього персоналу Держприкордонслужби України слова глибокого співчуття та скорботи рідним і близьким офіцера. Він був справжнім взірцем сумлінного виконання свого професійного обов'язку".

Голова Держприкордонслужби додав, що особу, яка наїхала на Березенського, вже затримали - наразі він перебуває в поліції.

Інцидент, про який йде мова, стався 16 листопада на Закарпатті.

Під час спільних дій українських і румунських прикордонників з румунського боку кордону були затримані двоє осіб з десятьма пакунками цигарок. Водночас на українській території тривав пошук інших осіб, причетних до незаконних дій.

Згодом неподалік від річки Тиса прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі: він не мав при собі жодних документів, але під час обшуку при ньому виявили велику суму грошей - ймовірно, від переправлення цигарок до Румунії.

Під час з'ясування обставин злочину на начальника відділу прикордонної служби "Ділове" Вадима Березенського наїхав автомобіль Audi, повідомляли в Держприкордонслужбі.

В важкому стані його доправили до лікарні - певний час Березенський перебував у комі. Врятувати його лікарям так і не вдалося.

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