Віктора Януковича госпіталізували в Москві - ЗМІ

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Колишній президент України Віктор Янукович у п'ятницю, 16 листопада, був госпіталізований у Москві, повідомляють російські ЗМІ. Через це він не зможе виступити в суді з останнім словом у справі про державну зраду, повідомив його адвокат.

Януковича доправили в п'ятницю до Інституту швидкої допомоги ім. Скліфосовського, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на довідкову медичної установи.

Про госпіталізацію екс-президента стало відомо лише сьогодні.

У довідковій медичної установи розповіли, що Януковича госпіталізували 16 листопада і того ж дня виписали, повідомляє ТАСС.

Раніше госпіталізацію екс-президента підтвердив його адвокат Олександр Горошинський, який розповів, що відвідав свого підзахисного в лікарні.

"У п'ятницю я був у Москві, намагався вийти з ним на зв'язок, але його помічники повідомили про його госпіталізацію", - цитує адвоката ТАСС.

"Я приїхав до лікарні, ми з ним говорили. Є припущення про наявність у нього травми коліна та хребта, але поки що не можу точно розкривати його діагноз, але я особисто бачив, що людина не може рухатися", - розповів адвокат, як повідомляє агенція.

Через госпіталізацію екс-президент не зможе виступити в понеділок, 19 листопада, в Оболонському суді Києва з останнім словом по справі про державну зраду, заявив Горошинський.

"Людина не може брати участь у суді, оскільки госпіталізована, тому ми будемо ставити питання про перенесення його виступу з останнім словом", - цитує адвоката ТАСС.

Суд дозволив екс-президенту, якого судять заочно, виступити з останнім словом у режимі відеоконференції. Виступ було заплановано на завтра.

Інші російські ЗМІ повідомляють, що Віктор Янукович нібито отримав травми під час гри в теніс.

Потерпілого доправили до лікарні з підмосковного тенісного клубу, повідомив російський П'ятий канал - екс-президент нібито впав і травмував коліно, але після огляду його відпустили додому.

У "Комсомольській правді" написали з посиланням на одного з лікарів закладу, що з інституту ім. Скліфосовського Януковича перевезли до приватної клініки.

BBC News Україна намагалася зв'язатися з адвокатом екс-президента Віталієм Сердюком, але зв'язку з ним немає.

Прес-секретарка адвоката не підтверджує і не спростовує інформацію про госпіталізацію Януковича.

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