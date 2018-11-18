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Фільм "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці здобув нагороду за найкращий фільм на 15-го фестивалі європейського кіно в іспанській Севільї.

Стрічка отримала нагороду Golden Giraldillo - приз за найкращий фільм.

"Фільм досягає вишуканого поєднання форми художнього фільму та відчуття документального кіно. Відмінна кінематографія дає творче та чітке бачення безжальної трагедії "туману війни", - зазначено на сайті заходу в описі стрічки.

Фестиваль у Севільї проходить на початку листопада з 2001 року і триває дев'ять днів.

Спеціальний приз журі віддали стрічці "Рей і Ліз" - кінодебюту британського фотографа Річарда Біллінгема.

За нагороду за найкращий фільм змагалися роботи призерів Каннського кінофестивалю Олів'є Ассаяса, Мії Хансен-Льове та Нурі Більге Джейлана, а також лауреатів премії "Оскар" Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка та Ласло Немеша.

Фільм "Донбас" є копродукцією України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії.

Прем'єра фільму відбулася 9 травня 2018 року на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де в рамках програми "Особливий погляд" стрічка отримала приз за режисуру.

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