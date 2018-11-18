Трамп приїхав на місце смертельної пожежі в Каліфорнії

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Не райське містечко: наслідки пожежі у Каліфорнії

Президент США Дональд Трамп відвідав райони Каліфорнії, спустошені найбільш смертельною та руйнівною пожежею в історії штату.

Лісова пожежа, що отримала назву Кемп, забрала життя принаймні 76 людей.

Понад 1200 людей досі вважаються зниклими безвісти.

У місті Парадайз, яке повністю зруйнував вогонь, Трамп назвав побачене "сумним" і знову звинуватив погане управління лісами.

Фахівці стверджують, що найбільшими причинами лісових пожеж є погода, зміни клімату та зміни в чисельності населення.

Окрім пожежі Кемп, вогнеборці також намагаються загасити кілька інших пожеж, зокрема пожежу Вулсі поблизу Лос-Анджелеса, що забрала вже щонайменше три життя.

Наступного тижня в регіоні очікують на сильні зливи. Це може допомогти загасити пожежі, але також може призвести до зсувів та потопів на пагорбах, на яких вогонь знищив усю рослинність.

Як прийняли Трампа?

Президента США зустріли губернатор Джеррі Браун та його наступник Гевін Ньюсом. Обоє належать до Демократичної партії і сперечалися з Трампом щодо пожеж.

"Прийшов час об'єднатися заради людей Каліфорнії", - написав губернатор у Twitter.

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Трамп оглянув зруйноване вогнем містечко Парадайз

У місті Парадайз Трамп похвалив зусилля місцевих правоохоронців, політиків та рятувальні команди, які розшукують тих, хто вижив.

"Дуже сумно бачити таке, - заявив Трамп. - Зараз ми хочемо подбати про тих людей, хто так сильно постраждав".

Місцеві зустрічали президента по-різному: хтось приніс плакати на його підтримку, а хтось навпаки - проти нього.

Згодом Дональд Трамп, губернатор Джеррі Браун та його новообраний наступник Гевін Ньюсом відвідали місцевість на півдні Каліфорнії, де вирувала пожежа Вулсі.

Звертаючись до журналістів, Трамп, - який постійно плутав назву зруйнованого вогнем міста Парадайз (з англ. - "рай"), називаючи його "Плеже" (з англ. - "насолода"), - і Ньюсом пообіцяли працювати разом, щоб запобігти повторенню трагедії в майбутньому.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Вогонь практично знищив місто Парадайз

Однак президент зауважив, що не змінить своєї думки з приводу зміни клімату.

Місцева влада припускала, що масштаб пожежі частково спричинила тривала відсутність дощу у штаті.

"Я хочу чудовий клімат, і у нас він буде, і в нас будуть ліси, які будуть дуже безпечними", - заявив Трамп журналістам.

Пожежа Кемп: 76 загиблих

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 76 людей. Більшість з тіл знайшли в місті Парадайз.

Поки що вдалося ідентифікувати 63 з них, повідомив шериф округу Б'ют Корі Хонеа.

Копирайт изображения AFP Image caption У пошуках людських решток допомагають собаки і військові

За його словами, ще 1276 людей залишаються зниклими безвісти.

Втім, він також розповів, що 714 людей, які вважалися зниклими, знайшли живими. Їхні імена прибрали зі списку.

"Інформація, яку я надаю, - це сирі дані, і ми бачимо, що існує можливість, що імена у списку можуть дублюватися", - розповів шериф.

Деякі люди, зазначені як зниклі, можуть не знати, що їх шукають, або не мають можливості подзвонити, кажуть чиновники.

Пожежа Кемп наразі опанована на 55%, кажуть пожежні, але ймовірно узяти її повністю під контроль зможуть не раніше кінця місяця.

Як правило, сезон лісових пожеж в Каліфорнії починався влітку і тривав до ранньої осені. Але фахівці кажуть, що зараз ризик існує впродовж усього року.

Низька вологість, теплий вітер і суха земля після місяцю без опадів створили сприятливі умови для поширення пожеж.

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