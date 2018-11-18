Марш до Дня пам'яті трансгендерів у Києві зірвали й закидали "димовухами"

Копирайт изображения Insight LGBTQ NGO Image caption Місце проведення акції двічі переносили, вдруге - за півгодини до її початку

Марш до Дня пам'яті трансгендерних людей, який втретє проходив у Києві у неділю, радикали закидали димовими шашками, після чого поліція відтіснила учасників у метро й припинила акцію.

Перенесення місця акції

Як розповіла BBC News Україна одна з учасниць акції, директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук, спочатку марш планувалося провести на Михайлівській площі. Але через погрози та через те, що там були заявлені інші акції, його вирішили перенести у Парк Шевченка.

Безпосередньо перед початком акції поліція дала вказівку ще раз змінити місце проведення акції - цього разу до станції метро "Університет".

"Це було неочікувано і небезпечно для тих людей, які не знали про перенесення місця акції, і йшли до Парку Шевченка, де збиралися радикали", - відзначає Оксана Покальчук.

"Біля Університету [Шевченка] все заблоковано праворадикалами. Точка збору перенесена на метро "Університет". Будьте пильні. Біля червоного корпусу зібралася кілька сотень ультраправих", - написала перед початком акції її організаторка, голова організації "Інсайт" Олена Шевченко.

Кілька хвилин

Копирайт изображения Олена Шевченко Image caption До самої акції долучилося кілька десятків учасників і учасниць

Вже біля метро "Університет" учасників акції оточили кільцем правоохоронці.

Організатори виступили з короткими промовами, після чого представники радикальних організацій почали кидати димові шашки.

"В даний момент нас блокують ультраправі біля метро "Університет". Але ми проводимо мітинг. Навколо димові шашки", - написала Олена Шевченко.

"Поліція не реагувала, нікого не затримувала. А потім поліцейські досить жорстко відтіснили до входу у метро й сказали: "Все, акція завершена", - додала Оксана Покальчук.

"Нас витіснили в метро. Поліція не змогла стримувати праворадикалів. Акція зірвана", - підсумувала Олена Шевченко.

"Поліція загнала людей у метро. Учасники і учасниці скандують "права людини понад усе". Опоненти продовжують кидати димовухи", - відзначила інша учасниця акції Леся Харченко.

Копирайт изображения Леся Харченко Image caption Дим від шашок

"Поліція не змогла (та й не особливо хотіла судячи з усього) стримати радикалів і тупо загнала всіх учасників і учасниць акції в метро. Така ось свобода мирних зібрань в Україні…", - констатував трансгендер Тангарр Форгарт.

За словами організаторів, сама акція фактично тривала кілька хвилин.

"Проведення маршу було зірване, натомість вдалося провести короткий мітинг, який тривав двадцять хвилин", - йдеться у дописі організаторів з Insight LGBTQ NGO.

"Нам вдалося розгорнути веселкові та транс-прапори, а також банери із нашими лозунгами і вимогами. Інна Ірискіна, координаторка трансгендерного напряму ГО "Інсайт", виголосила промову щодо повістки та необхідності цього мітингу. Деякі праворадикали проштовхнулися до натовпу і намагалися перекрикувати промову, скандували "Ганьба". Поліція знову охороняла не тих, кого мала б", - додають організатори.

Загалом до Маршу долучилося до сотні учасників.

"Це вже багато - стільки людей зібралося, попри погрози", - каже Оксана Покальчук.

Як повідомляє сайт theБабель, учасники акції розгорнули плакати, вимагали зняти заборону для трансгендерних людей всиновляти або удочеряти дітей, включити гендерну ідентичність до переліку ознак, за якими насилля має розглядатись як злочини на ґрунті ненависті, та звернулися до МОЗ з проханням затвердити новий клінічний протокол з медичної допомоги трансгендерним людям.

"Попередили провокацію"

Копирайт изображения Олена Шевченко Image caption Організатори звинуватили поліцію у неспроможності захистити акцію

У київській поліції повідомили про "попередження провокації".

"Саме біля входу у підземку збиралися учасники акції, які, відповідно до заявки, своїм заходом хотіли привернути увагу суспільства до проблем трансгендерних людей. Натомість представники інших організацій, які проводили захід у Парку імені Тараса Шевченка, намагалися влаштувати провокацію, прибувши до станції метро", - йдеться на сайті столичної поліції.

Правоохоронці відзначають - щоб не допустити конфліктів, розділили учасників.

"У цей час невідомий чоловік застосував газовий балончик, у результаті чого двом людям знадобилася медична допомога", - додають у поліції.

Більше про постраждалих у поліції не повідомляють.

Копирайт изображения Олена шевченко

Інформацію про двох постраждалих підтверджують і в "Інсайті": "Наразі вже відомо про напади праворадикалів на учасниць мітингу. Постраждали дві дівчини, яким у лице розпилили сльозогінний газ, їх забрала швидка".

"Також канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри", - додають ініціатори акції.

Водночас організатори акції висловлюють тривогу щодо небезпеки так званого "сафарі" на її учасників, які традиційно влаштовують радикали після аналогічних заходів.

"Увага: в центрі Києва дуже багато праворадикалів. Утримайтеся від поїздок в центр сьогодні. Це дуже небезпечно", - попередила Олена Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Опоненти називають сам марш "пропагандою трансвеститів" в Україні.

Копирайт изображения Євген Карась Image caption Акція опонентів у Парку Шевченка

Серед організацій, чиї представники були помічені біля метро "Університет", за словами учасників маршу: "Катехон", "Традиція і порядок", "Братство".

Вони, зокрема, виступають проти надання трансгендерам можливостей всиновлення.

Копирайт изображения Євген Карась

Акція пам'яті

Міжнародний день пам'яті трансгендерних людей відзначають у світі 20 листопада (в Україні акцію перенесли на вихідний день).

"В цей день згадують тих, хто загинули через трансфобію: ненависть та упередженість до проявів трансгендерності та гендерної неконформності", - йдеться у дописі Amnesty International в Україні.

Копирайт изображения Олена Шевченко

За кілька днів до недільної акції організація закликала правоохоронців та столичну владу "докласти всіх зусиль, аби гарантувати безпечне проведення заходу та забезпечити право громадян на мирний протест".

"Марш до Дня пам'яті трансгендерних людей проводиться в Києві з 2016 року. Проте, цього року вперше учасники та учасниці зіткнулись з такою хвилею погроз від радикальних угруповань", - констатували у Amnesty International в Україні.

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