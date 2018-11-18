Як зловили грабіжника інкасаторів Приватбанку

Копирайт изображения Поліція Київської області Image caption Нападника (на задньому плані) зафіксувала камера в інкасаторському авто

Поліція в неділю затримала одного з грабіжників, які напали на інкасаторів "Приватбанку" в Ірпені й викрали 1,8 млн грн.

Всі викрадені гроші виявили у автомобілі затриманого.

Напад

Пограбування сталося напередодні.

Двоє грабіжників на викраденому заздалегідь авто збили водія-інкасатора, заблокували виїзд банківській машині, й, погрожуючи зброєю, викрали касети з грошима для банкомату. Сам водій отримав травми, але залишився живим.

Копирайт изображения Приватбанк

"Машина інкасаторів була відчинена, тож зловмисники без перешкод відкрили дверцята", - повідомили у Київській обласній поліції.

"Приватбанк", якому належали гроші, оголосив 100 тис. грн винагороди за інформацію про нападників, й опублікував фотографію одного з них.

Касети, в яких містилися викрадені кошти, на думку служби безпеки банку, значно полегшували задачу пошуку злочинців.

Затримання

Одразу після нападу в Київській області оголосили план "Перехоплення" й менше, ніж за добу, авто зловмисників виявили у столиці - на ньому були характерні пошкодження від зіткнення під час нападу.

"Зловмисники вже встигли замінити номерні знаки. Державні знаки, які бачили під час скоєння злочину, правоохоронці вилучили з каналізаційного люку неподалік автівки", - розповідають у поліції.

Згодом саме у цій машині знайшли і всі викрадені кошти у банкоматних касетах.

Копирайт изображения Поліція Київської області Image caption Касети з грошима - у них 1,8 млн грн

Пізніше біля машини виявили і "підозрілого чоловіка, схожого на розшукуваного грабіжника".

У нього в кишені були великі пакети.

"Саме в них зловмисник збирався переносити чималу суму грошей", - пояснюють правоохоронці.

"Гроші вилучені та знаходяться у відділі поліці", - додають вони. Вилучали кошти у присутності представників банку.

Екс-в'язень

Копирайт изображения Поліція Київської області

Затриманий - родом з Житомирщини.

Він провів 15 років у в'язниці за розбій та грабежі.

Останній раз його засудили до десяти років за розбійний напад на помешкання, господар якого загинув від нанесених йому ран.

"Підозрюваний був звільнений раніше строку за "законом Савченко", - додають у поліції Київщини.

Тепер йому загрожує ще від семи до 13 років в'язниці.

Другого грабіжника та можливих співучасників ще розшукують.

Чи отримають оголошені 100 тис. грн винагороди причетні до затримання злочинців, у "Приватбанку" поки що не уточнюють.

Водночас у поліції Київської області кажуть, що до неї надійшло багато дзвінків від людей, які казали, що бачили грабіжників.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.