В Україну знову йде негода: де буде сніг?
Метеорологи попереджають про погіршення погоди з понеділка - негода йде переважно у центральні та південні регіони.
"Вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.
Ожеледь очікується і на дорогах.
У решті регіонів погода буде кращою: "19 листопада у північних, Волинській, Рівненській, Харківській та Луганській областях без опадів".
Такі прогнози підтверджує і метеоролог Наталія Діденко.
"У понеділок, завтра, на Півдні України плюс більшість центральних областей, Чернівецька, частина Івано-Франківської та Львівської - дощ, мокрий сніг, можливі сильні опади. Супровід - налипання мокрого снігу, поривчатий вітер, ожеледь та ожеледиця", - написала вона у Facebook.
"У Києві завтра і найближчими днями - без істотних опадів. Вночі незначні морози, вдень або близько нуля, або невеликі "плюси", - відзначила метеоролог.
"Хіба що часом слизько. Ну, це вже до березня", - додала вона.
14 листопада Київ потерпав від першого снігу, який спричинив численні затори.
Також через те, що багато водіїв не встигли вчасно замінити літню гуму на зимню в Києві та області сталося кілька сотень аварій.
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