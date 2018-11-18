В Україну знову йде негода: де буде сніг?

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Метеорологи попереджають про погіршення погоди з понеділка - негода йде переважно у центральні та південні регіони.

"Вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Ожеледь очікується і на дорогах.

У решті регіонів погода буде кращою: "19 листопада у північних, Волинській, Рівненській, Харківській та Луганській областях без опадів".

Такі прогнози підтверджує і метеоролог Наталія Діденко.

"У понеділок, завтра, на Півдні України плюс більшість центральних областей, Чернівецька, частина Івано-Франківської та Львівської - дощ, мокрий сніг, можливі сильні опади. Супровід - налипання мокрого снігу, поривчатий вітер, ожеледь та ожеледиця", - написала вона у Facebook.

"У Києві завтра і найближчими днями - без істотних опадів. Вночі незначні морози, вдень або близько нуля, або невеликі "плюси", - відзначила метеоролог.

"Хіба що часом слизько. Ну, це вже до березня", - додала вона.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Київ потерпав від негоди минулого тижня. Нові кліматичні виклики зараз його бійдуть стороною

14 листопада Київ потерпав від першого снігу, який спричинив численні затори.

Також через те, що багато водіїв не встигли вчасно замінити літню гуму на зимню в Києві та області сталося кілька сотень аварій.

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