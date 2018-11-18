Чому російський мультик "Маша і Ведмідь" назвали путінською пропагандою
Стаття Times про пропагандистську складову російського мультсеріалу "Маша і Ведмідь" викликала суперечки у пресі та соцмережах.
У матеріалі Times наводяться висновки фінської газети Helsingin Sanomat - вона на основі інтерв'ю з естонським викладачем Пріітом Хибемягі з Інституту комунікації в Талліннському університеті стверджує, що ведмідь символізує собою Росію, й основне завдання цього персонажа - прищепити дітям позитивний образ цієї країни.
Мультсеріал "Маша і Ведмідь" став дуже популярним далеко за межами Росії.
В англомовному каналі YouTube у нього більше 4 млн підписників.
Загалом у всіх серій - понад 40 млрд переглядів.
Мультфільм також можна подивитися у популярному онлайн-кінотеатрі Netflix.
Хибемягі навіть вважає, що мультсеріал є частиною кампанії, яка становить загрозу національній безпеці Естонії.
Спеціаліст з питань безпеки з Букінгемського університету Ентоні Гліс розповів Times: "Маша буває зухвалою, навіть нестерпною, але також і рішучою. Вона намагається стрибнути вище голови. Не було б перебільшенням побачити в ній щось таке путінське".
Реакція в Росії
Російські державні видання у відповідь на це заявили про "патологічну русофобію" західних медіа.
"Мультсеріал "Маша і Ведмідь" знову викликав істерику у західних критиків", - написала "Российская газета".
"На Заході заявили, що Маша "поводиться по-путінськи", а Ведмідь змінює свідомість дітей!" - додають російські "Вести".
Не залишилося осторонь й посольство Росії у Британії.
"Сьогодні газета Times підняла важливе питання: як може Британія врятуватися від "Маші і Ведмедя"? Відкрити навчальний центр з малювання мурах в країнах Прибалтики? Включити до списку санкцій ЄС всіх мультиплікаторів? Явно потрібно рішуче і дуже дороге вирішення проблеми!" - іронізують російські дипломати у Twitter.
Водночас журналісти, яких складно запідозрити у симпатіях до Кремля, дали своє пояснення галасу, який піднявся навколо мультсеріалу.
"Звичайно ж, путінська пропаганда зловтішається з приводу дурної статті Times про те, що "Маша і Ведмідь" є путінською пропагандою. Дуже було передбачувано ", - пише Олексій Ковальов, засновник проекту "Лапшеснималочная", який присвячений викриттю фейків.
"За свою кар'єру журналіста я звик до того, що диваки з російської Думи заявляють, ніби Гаррі Поттер або "Телепузики" є частиною великої таємної змови, спрямованої проти російських дітей. Мабуть все дуже погано, раз Times проштовхує аналогічні речі", - резюмує журналіст Леонід Рагозін, який у минулому працював на ВВС та у російському Newsweek.
Голова студії "Анімаккорд", яка випускає серіал, Дмитро Ловейко в інтерв'ю РИА "Новости" сказав, що коментувати висловлювання про пропаганду потрібно з іронією.
"На жаль, за десять років у нас не було ні копійки державних грошей. І ми нікого не просили, бо ми чисто комерційний проект", - розповів він.
Він також запевнив, що ніяких політичних паралелей при створенні мультсеріалу не проводилося.
"Маша і Ведмідь" не захоплюватимуть вашу країну. Сьогоднішня безглузда стаття про те, що "все стосується гібридної війні Росії", вивела мене з себе", - відзначив один з провідних англомовних експертів по Росії Марк Галеотті.
Український журналіст та керівник Могилянської школи журналістики Євген Федченко відповів на це: "Звичайно ж, Марк, ми всі знаємо, що російської дезінформації не існує, а НКВС насправді були чудовими людьми".
За що критикували інші популярні мультфільми?
- Мультфільми про Тома і Джеррі звинувачували в "етнічних і расових забобонах" через зображення одного з персонажів - чорношкірої домробітниці. Висловлювалося невдоволення і тим, що деякі персонажі мультфільму курять.
- У 2017 році американка подала скаргу на непристойне зображення в анімаційному серіалі "Бджілка Майя". В одному з епізодів мультфільму вона побачила контур чоловічого статевого члена на корі дерева. Стрімінговий відеосервіс Netflix видалив епізод, який викликав невдоволення глядачки.
- У 2010 році одна з серій сатиричного американського мультфільму "Південний парк", багатого на лайливу лексику та брутальні жарти, викликала гнів у мусульман через зображення пророка Мохаммеда в костюмі ведмедя. Творці мультфільму отримали безліч загроз, а телеканал Comedy Central, на якому відбулася прем'єра, вирізав скандальну сцену, за що сам піддався критиці борців за свободу слова.
- У 1936 році символ "Діснейленду" Міккі Маус потрапив під заборону в нацистській Німеччині - Гітлер вважав Уолта Діснея євреєм, а отже, творцем "дегенеративного мистецтва"; до того ж фюрера розлютила одна з серій мультфільму, де мишеня носило форму прусського офіцера. Влада соціалістичної НДР мультфільм про Міккі Мауса теж не любила, оскільки вважала пропагандою американського імперіалізму.
- Американський серіал "Сімпсони" при всій його всесвітній популярності критикують у різних країнах. Депутати російської Держдуми заявляли, що "Сімпсони" переповнені "епізодами насильства й агресії та впроваджують антагонізм між дітьми і батьками". Аналогічне ставлення до мультфільму у консервативних американців. Колишня перша леді США Барбара Буш в одному з інтерв'ю назвала "Сімпсонів" "самим дурним, що вона коли-небудь бачила".