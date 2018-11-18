Чому російський мультик "Маша і Ведмідь" назвали путінською пропагандою

Копирайт изображения Студія "Анімаккорд" Image caption В одній з серій Маша носить фуражку, яка нагадує символіку радянської армії та НКВС

Стаття Times про пропагандистську складову російського мультсеріалу "Маша і Ведмідь" викликала суперечки у пресі та соцмережах.

У матеріалі Times наводяться висновки фінської газети Helsingin Sanomat - вона на основі інтерв'ю з естонським викладачем Пріітом Хибемягі з Інституту комунікації в Талліннському університеті стверджує, що ведмідь символізує собою Росію, й основне завдання цього персонажа - прищепити дітям позитивний образ цієї країни.

Мультсеріал "Маша і Ведмідь" став дуже популярним далеко за межами Росії.

В англомовному каналі YouTube у нього більше 4 млн підписників.

Загалом у всіх серій - понад 40 млрд переглядів.

Мультфільм також можна подивитися у популярному онлайн-кінотеатрі Netflix.

Хибемягі навіть вважає, що мультсеріал є частиною кампанії, яка становить загрозу національній безпеці Естонії.

Спеціаліст з питань безпеки з Букінгемського університету Ентоні Гліс розповів Times: "Маша буває зухвалою, навіть нестерпною, але також і рішучою. Вона намагається стрибнути вище голови. Не було б перебільшенням побачити в ній щось таке путінське".

Реакція в Росії

Копирайт изображения Times Image caption Стаття Times викликала багато жартів зі сторони російської провладної преси

Російські державні видання у відповідь на це заявили про "патологічну русофобію" західних медіа.

"Мультсеріал "Маша і Ведмідь" знову викликав істерику у західних критиків", - написала "Российская газета".

"На Заході заявили, що Маша "поводиться по-путінськи", а Ведмідь змінює свідомість дітей!" - додають російські "Вести".

Не залишилося осторонь й посольство Росії у Британії.

"Сьогодні газета Times підняла важливе питання: як може Британія врятуватися від "Маші і Ведмедя"? Відкрити навчальний центр з малювання мурах в країнах Прибалтики? Включити до списку санкцій ЄС всіх мультиплікаторів? Явно потрібно рішуче і дуже дороге вирішення проблеми!" - іронізують російські дипломати у Twitter.

Водночас журналісти, яких складно запідозрити у симпатіях до Кремля, дали своє пояснення галасу, який піднявся навколо мультсеріалу.

"Звичайно ж, путінська пропаганда зловтішається з приводу дурної статті Times про те, що "Маша і Ведмідь" є путінською пропагандою. Дуже було передбачувано ", - пише Олексій Ковальов, засновник проекту "Лапшеснималочная", який присвячений викриттю фейків.

"За свою кар'єру журналіста я звик до того, що диваки з російської Думи заявляють, ніби Гаррі Поттер або "Телепузики" є частиною великої таємної змови, спрямованої проти російських дітей. Мабуть все дуже погано, раз Times проштовхує аналогічні речі", - резюмує журналіст Леонід Рагозін, який у минулому працював на ВВС та у російському Newsweek.

Голова студії "Анімаккорд", яка випускає серіал, Дмитро Ловейко в інтерв'ю РИА "Новости" сказав, що коментувати висловлювання про пропаганду потрібно з іронією.

"На жаль, за десять років у нас не було ні копійки державних грошей. І ми нікого не просили, бо ми чисто комерційний проект", - розповів він.

Він також запевнив, що ніяких політичних паралелей при створенні мультсеріалу не проводилося.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герої мультсеріалу впізнавані у багатьох країнах. На фото: сцена з вистави "Маша і Ведмідь" у культурному центрі Мехіко

"Маша і Ведмідь" не захоплюватимуть вашу країну. Сьогоднішня безглузда стаття про те, що "все стосується гібридної війні Росії", вивела мене з себе", - відзначив один з провідних англомовних експертів по Росії Марк Галеотті.

Український журналіст та керівник Могилянської школи журналістики Євген Федченко відповів на це: "Звичайно ж, Марк, ми всі знаємо, що російської дезінформації не існує, а НКВС насправді були чудовими людьми".

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