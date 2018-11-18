"Індіана Джонс від мистецтва" знайшов давно вкрадену візантійську мозаїку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мозаїці, яку зміг вистежити "Індіана Джонс" - 1600 років. Її викрали у 1970-х роках

Розслідувач Артур Бранд, якого називають "Індіаною Джонсом від світа мистецтва", вистежив давню візантійську мозаїку, викрадену кількадесят років тому на Кіпрі.

У 2015 році він став відомим, коли зміг знайти викрадених "Коней Гітлера" - статуї коней, що стояли колись біля офісю фюрера.

Шукав по всій Європі

Створена у VI ст. мозаїка з зображенням св. Марка була викрадена у 1970 році з церкви на Кіпрі.

Майже два роки Артур Бранд шукав сліди цього витвору мистецтва по всій Європі.

Нарешті він з'ясував, що мозаїкою володіє одна британська родина.

Вони придбали її чотири десятиріччя тому, не знаючи, що мозаїка викрадена, розповів розслідувач агенції AFP.

"Вони дуже злякалися, коли з'ясували, що насправді це безцінний твір мистецтва, викрадений з церкви Канакарії після вторгнення турків [на Кіпр]", - пояснює Артур Бранд.

Коли він вийшов на слід давно зниклої мозаїки, "це був один з найкращих моментів у моєму житті", зізнається розслідувач.

Сама мозаїка перебувала у квартирі в Монако.

У п'ятницю Артур Бранд передав знахідку кіпрському посольству в Гаазі.

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