Об'єднавчий собор у грудні: Константинополь анонсував історичну дату

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Об'єднавчий собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року. Точну дату повідомлять 27-29 листопада.

Про це повідомляє головний секретаріат синоду Вселенського патріархату.

"В той час, коли триває процес підготовки до Священної Ради (Собору) православної церкви в Україні, його конкретну дату в грудні 2018 року представлять для підтвердження та оголошення Священного синоду Вселенського патріархату", - йдеться в повідомленні.

Синод відбудеться 27-29 листопада.

У повідомленні ще раз зазначають, що Вселенський патріархат підтверджує своє священне рішення про надання Томосу про автокефалію українській православній церкві.

Коли Україна отримає Томос?

Синод Вселенського патріархату підтвердив своє рішення надати автокефалію церкві в Україні у жовтні.

Щоб отримати автокефалію необхідно провести Собор українських архієреїв, які мають створити нову помісну церкву та обрати предстоятеля.

11 жовтня священний Синод визнав канонічність усіх православних архієреїв в Україні, зокрема і раніше невизнаних з Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Української автокефальної православної церкви.

Вони мають зібратись на Собор разом з охочими архієреями УПЦ Московського патріархату.

Наразі відкрито підтримують автокефалію та планують піти на Собор всього кілька архієреїв УПЦ МП, проте, за даними співрозмовників ВВС, таких може бути до двадцяти з понад 80.

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Брати участь у Соборі фактично мають право усі ієрархи УПЦ МП, але зустріч президента України з ними 13 листопада для обговорення цього питання була фактично зірвана.

У Соборі візьмуть участь понад 40 архієреїв УПЦ КП та 13 - від УАПЦ. І від точної кількості учасників від УПЦ МП залежить, чи зможуть вони серйозно вплинути на результати виборів.

Російська православна церква через плани Константинополя щодо автокефалії вже розірвала церковне спілкування з Вселенським патріархатом, такий же крок повторила і УПЦ МП, яка підпорядковується РПЦ.

Схему отримання автокефалії джерела ВВС змальовували так: Собор створює церкву та обирає предстоятеля, який їде на співслужіння з Вселенським патріархом до Константинополя, де отримує затверджений Синодом Томос.

Головна проблема, за твердженням співрозмовника, - потрібно узгодити всі суперечливі моменти та нюанси в Україні. Це спільний статут нової церкви, назву і титул предстоятеля. А головне - фігуру самого предстоятеля.

Перемовини щодо цього тривають у різноманітних форматах та комбінаціях між представниками українських церков та екзархами Вселенського патріархату.

Співрозмовники ВВС раніше визнавали: якщо Собор у Києві не вдасться провести до 27 листопада, то ухвалити Томос для української церкви цього року Синод Вселенського патріархату вже не встигне. Адже у грудні 2018 року Синод у Константинополі не збиратиметься.

З іншого боку, процедура не настільки чітка й виключати того, що у певний спосіб Томос таки може з'явитись до кінця року, не можна.

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