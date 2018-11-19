Холодний і темний клімат штовхає людей до пияцтва

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Люди, які живуть у холодному кліматі з меншою кількістю сонячного світла, схильні пити більше алкоголю.

Про це йдеться в новому дослідженні, проведеному у США. Воно встановило зв'язок між середньою температурою повітря, тривалістю світлового дня та споживанням алкоголю.

Дані зі 193 країн показали, що такі особливості клімату призводять до вищих показників споживання алкоголю та захворювань печінки.

"Це перше дослідження, яке системно демонструє, що в усьому світі та в Америці, на більш холодних територіях та в районах, де менше сонячного світла, ви більше п'єте та більш схильні до цирозу", - каже керівник дослідження Рамон Баталлер, заступник директора Пітсбурзького центру досліджень печінки.

"Пов'язано з депресією"

Алкоголь - судинорозширювач, він розслаблює кровоносну систему і збільшує приплив теплої крові до шкіри.

Випивку також пов'язують з депресією, яка, як правило, більш поширена, коли сонячне світло в дефіциті.

У дослідженні, опублікованому в Hepatology journal, використані дані від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Всесвітньої метеорологічної організації.

В ньому також брав участь доктор Пітер МакКанн, медичний радник лікарні Castle Craig - шотландської клініки з реабілітації постраждалих від алкогольної та наркотичної залежності.

За його словами, дослідження дає нові докази того, що погода, а особливо температура та кількість сонячного світла, впливає на споживання алкоголю.

А це збільшує ризики такої небезпечної хвороби печінки як цироз, що в перспективі може призводити до відмови печінки та до смерті.

"Більш суворі закони щодо ціноутворення на алкогольні напої, безумовно, виправдані, якщо розглянути руйнівний сукупний ефект від браку сонячного світла та дешевого алкоголю, - додає лікар. - Варто серйозно подумати про те, щоб ввести рекламні закони, які б передбачали обмеження [на рекламу алкоголю - Ред.] впродовж зимових місяців".

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