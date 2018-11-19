Янукович хоче на суд, але не може підвестися з ліжка - адвокат

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Захист Віктора Януковича заявляє, що екс-президент хоче взяти участь у засіданні Оболонського районного суду Києва і виступити з останнім словом через відеозв'язок із Росії, однак не може цього зробити через травму хребта і суглоба.

"У нього важка травма. Він не має можливості самостійно пересуватися, самостійно підвестися з ліжка. Остаточний діагноз лікарі нададуть сьогодні-завтра", - заявив адвокат Олександр Горошинський.

Суддя Владислав Дев'ятко сказав, що Віктору Януковичу дозволять виступати сидячи чи лежачи в лікарняному ліжку, але захисники на це не погодилися.

Суд задовольнив клопотання адвокатів і переніс засідання на три тижні, на 5 грудня.

Саме таким, твердили захисники, може бути термін лікування Віктора Януковича.

Після останнього слова Віктора Януковича, що було заплановане на 19 листопада, суд мав піти у нарадчу кімнату готувати вирок.

Екс-президент звинувачується у державній зраді. Державне обвинувачення просить засудити його до 15 років ув'язнення.

Раніше Віктор Янукович неодноразово заявляв через своїх захисників, що відмовляється від участі у судовому процесі, оскільки вважає його політично вмотивованим.

У той же час, державні обвинувачі заявили, що, ознайомившись із медичною довідкою, наданою захистом, не вважають, що отримані травми можуть бути підставою для неучасті у засіданні суду.

На думку прокурорів, дійсною причиною є спроби уникнути допиту і затягти судовий процес.

Окрім того, адвокат Горошинський просив суд допитати як свідка колишнього міністра енергетики України Едуарда Ставицького.

За словами захисника, про це просить і сам екс-міністр, який зараз перебуває в Ізраїлі. Він, зокрема, твердить, що виконував обов'язки міністра і комунікував із екс-президентом до 27 лютого 2014 року, тобто, і тоді, коли Віктор Янукович залишив Україну, і має інформацію про обставини, пов'язані зі зверненнями до керівництва Росії та лідерів країн-гарантів підписання мирної угоди між владою та опозицією 22 лютого 2014 року.

Але це клопотання суд відхилив. Як заявив суддя, стадія допитів свідків давно минула.

Державне обвинувачення наполягає на тому, що Едуард Ставицький не може знати усіх обставин, що вивчаються у кримінальному впровадженні.

Російські ЗМІ у неділю, 18 листопада, повідомили, що Віктор Янукович травмувався під час гри у теніс минулої п'ятниці. Згідно із повідомленнями, його доправили до лікарні з підмосковного тенісного клубу, де він нібито впав.

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