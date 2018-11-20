Білий дім відновив акредитацію журналіста CNN
Білий дім відновив акредитацію журналіста CNN Джима Акости, менш ніж через два тижні після того, як її скасували після сварки між та президентом США Дональдом Трампом під час прес-конференції.
Кілька днів тому суддя наказав адміністрації відновити перепустку журналіста.
Після оголошення свого рішення в понеділок, Білий дім також оприлюднив нові "правила, що регулюватимуть майбутні прес-конференції".
Серед них - дозволяти кожному журналісту задавати лише по одному питанню.
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Додаткові питання, зазначає Білий дім в листі пана Акости, дозволять задавати "лише на розсуд президента чи інших посадових осіб Білого дому".
У листі попередили, що застосують щодо Акости додаткові обмеження, якщо він не буде дотримуватися нових правил.
Трамп пригрозив іти з майбутніх брифінгів, якщо репортери не поводитимуться "пристойно".
Акоста заявив, що з нетерпінням чекає на можливість повернутися до Білого дому.
Як все почалося?
Під час прес-конференції 8 листопада інтерн Білого дому спробувала забрати мікрофон у Джима Акости в той час, коли той намагався поставити уточнюючі запитання Дональду Трампу.
Трамп назвав Акосту "грубою, жахливою людиною", після чого репортеру заборонили заходити до Білого дому.
CNN подала позов проти адміністрації Трампа. Таке рішення підтримали інші ЗМІ, серед них і консервативні Fox News.
У своєму рішенні у п'ятницю суддя у Вашингтоні заявив, що адміністрація не надала остатніх обґрунтувань для скасування акредитації, і конституційні права Акости переважають над правом Білого дому на організовану прес-конференцію.
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