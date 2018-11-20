Знову "євробляхи": де мітингують та що вимагають

Копирайт изображения UNIAN Image caption Учасники акції біля Верховної Ради України частково перекрили вулицю Грушевського

Активісти руху "Авто Євро Сила" та власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали всеукраїнську акцію з перекриття доріг. Мітинг триває під Верховною Радою України. Акції також проходять у більшості областей України.

Акцію "За доступне авто" оголосили у 56 містах України.

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За інформацією Укравтодору, станом на першу половину дня було перекрито рух на окремих ділянках трас Київ-Чоп, Київ-Одеса, Знам'янка-Луганськ- Ізварине та Київ - Харків. Водіїв просять враховувати обмеження під час планування поїздок.

Через блокування доріг у центрі Києва в місті змінили графік руху громадського транспорту.

"Київпастранс" оголосив про зміну руху автобусних маршрутів № 24, 62, 55.

Як повідомляється на сайті громадської організації "Авто Євро Сила" акція триватиме до виконання вимог активістів. Очікують, що участь у ній можуть взяти понад 50 тисяч людей.

Чого вони хочуть?

Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 та №8488, які знижують акцизи на розмитнення та обмежують кількість автомобілів, які можна ввозити на територію України.

Активісти стверджують, що парламент ухвалив норми, не врахувавши їхні вимоги. Зокрема вони вимагають скасувати коефіцієнт віку авто в розрахунку вартості акцизу.

"Розуміємо, що акції створять ускладнення руху у точках їх проведення. Аби ми не створили Вам дискомфорту, просимо Вас утриматись від руху вказаними на мапі місцями, оскільки ми дуже не хочемо завдати Вам незручностей. Просимо нас зрозуміти — нас дістало, що влада не чує своїх громадян!" - йдеться у заяві "Авто Євро Сили".

Акції власників автомобілів з європейськими номерами почали проводити з середини літа. Вони вимагали ухвалити законопроекти для зниження акцизу на ввезення уживаних автомобілів.

8 листопада Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу, які знизили вартість легалізації авто із "єврономерами". "За" проголосували 250 депутатів.

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Депутати також ухвалили зміни до Митного Кодексу, які посилюють контроль за тим, що відбувається із авто на іноземних номерах, що ввезені в Україну у режимі транзиту чи тимчасового перебування. Ці зміни підтримали 245 депутатів.

Згідно із ухваленими депутатами змінами до Податкового кодексу, вартість розмитнення авто, що завозяться для особистого використання, визначатиметься залежно від базової ставки і двох коефіцієнтів - об'єму двигуна і віку авто. Також передбачається 50% знижка на розмитнення у перші три місця після набуття чинності закону.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Учасник акції тримає дорожній знак "Контроль" на трасі Харків-Київ

Організатори сьогоднішніх протестів заявляють, що ухвалені депутатами закони не враховують вимоги власників авто на єврономерах щодо скасування коефіцієнту віку авто у формулі, що, на думку активістів, дозволило б знизити вартість оформлення до 40% від вартості авто.

Разом з тим не всі користувачі автомобілів на єврономерах виступають різко проти ухваленого закону. Зокрема, співрозмовник BBC News Україна Олександр розповів, що він та частина його знайомих чекають на підпис закону, щоб почати процедуру розмитнення за новими правилами.

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